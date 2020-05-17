Закупленные Минздравом костюмы биозащиты доставлены в Украину

Партия костюмов биологической защиты, закупленных в конце апреля Министерством здравоохранения, уже доставлена в Украину из Китая и на днях будут распределены в регионы.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на ежедневном брифинге, передает БизнесЦензор.

"Груз уже прибыл в Украину. И уже с понедельника начнется распределение костюмов по нашим больницах и лабораторных центрах - именно там, где в них больше всего нуждаются. Уже в понедельник-вторник они поедут к нашим медикам", - подчеркнул Степанов.

Также министр здравоохранения напомнил, что на прошлой неделе государственная компания "Нафтогаз" завезла в Украину благотворительный груз, среди которого была также большая партия костюмов биологической защиты. Эти костюмы были распределены в 98 региональных больниц в соответствии с количеством потребностей.

В ближайшее время Черновицкая область получит все необходимые средства для выплаты медицинским работникам доплат за март. Министр сообщил, что 14 мая в Министерство обратилась Черновицкая ОГА с просьбой выделить 5,6 млн грн.