Украину приняли в Комитет по здравоохранению Евросоюза в качестве наблюдателя

Европейская комиссия подтвердила запрос Украины на участие в Комитете по здравоохранению Европейского союза в качестве наблюдателя.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на ежедневном брифинге, передает БизнесЦензор.

"На днях мы получили письмо от Европейской Комиссии, в котором говорится, что Украину приняли в Комитет по здравоохранению Европейского союза в качестве наблюдателя. Это важный и символический шаг. Во время мировой пандемии COVID-19 и реформирования медицинской отрасли для нашей страны это имеет большое значение. Рады присоединиться!", - сообщил Степанов.

По словам министра здравоохранения, данный Комитет ЕС - главный орган, где страны Европейского союза проводят совместные консультации относительно мер реагирования по кризисным ситуациям на национальном уровне. В состав Комитета входят представители высокого уровня всех стран ЕС.