SpaceX перенесла запуск очередной партии интернет-спутников из-за старта сверхсекретного шаттла

Запланированный на воскресенье запуск на орбиту очередной партии из 60 спутников для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink перенесен на 18 мая.

Об этом сообщила компания SpaceX, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Перенос связан с отменой из-за непогоды старта ракеты-носителя Atlas V со сверхсекретным беспилотным кораблем многоразового использования X-37B Космического командования ВВС США с космодрома на мысе Канаверал и повторной попыткой ее старта в воскресенье.

"В связи с конфликтом (интересов) на космодроме запуск спутников Starlink планируется осуществить в понедельник в 03:32 (по времени Восточного побережья США)", - говорится в сообщении SpaceX.

Как сообщалось, 23 апреля SpaceX успешно вывела на орбиту очередные 60 интернет-спутников Starlink, доведя орбитальную группировку до 420 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. Космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.