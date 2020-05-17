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Минздрав обнародовал новые правила для работы салонов красоты во время карантина

Минздрав обнародовал новые правила для работы салонов красоты во время карантина

Министерство здравоохранения Украины обнародовало новые правила для работы парикмахерских и салонов красоты в период ослабления карантина в стране.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава, передает БизнесЦензор.

В частности, в правилах сказано, что салоны красоты в условиях карантина должны принимать посетителей лишь по предварительной записи с интервалом не менее 15 минут. Посетителям необходимо ожидать своей очереди на улице, при этом на одного человека должно отводиться как минимум 5 квадратных метров. Также посетители должны иметь средства индивидуальной защиты.

Сотрудники салонов перед началом работы должны проходить температурный скрининг и иметь средства индивидуальной защиты. Персоналу разрешается использовать только респираторы без клапана выдоха.

Кроме того, у входа в салоны красоты должна быть разметка для клиентов для соблюдения расстояния в 1,5 метра. Между местами предоставления услуг также должна быть дистанция не менее 1,5 метра.

Учреждениям необходимо обеспечить дезинфекцию после каждого клиента и централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты. Во время карантина в салонах красоты запрещается наличие рекламной продукции, журналов и различных игрушек.

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карантин (2077) правила (66) коронавірус (3209)


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Ох, эти ограничения никак не повлияли на мой любимый салон эротического массажа https://parlament-massage.kiev.ua/ в Киеве. Всегда записываюсь по предварительной записи к определенной девушке. И правила дезинфекции соблюдаются, чисто и свежо в кабинетах. Сколько уже пользуюсь услугами данного салона, никакой болячки у меня не было. Так что.. нужно выбирать проверенные места)
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17.03.2021 23:33 Відповісти

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