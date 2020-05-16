Льготы на оплату коммунальных услуг продлятся до завершения карантина, – Кличко

Льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограничительных мер, для упрощения процедуры оплаты работают онлайн-сервисы.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кличко рассказал, что для упрощения оплаты коммунальных услуг для киевлян созданы онлайн-сервисы.

По словам мэра, киевляне могут платить с помощью личных кабинетов на сайтах муниципальных предприятий: "Центр коммунального сервиса" (ЦКС) - (cks.com.ua) и "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ) - (gioc.kiev.ua).

"Хочу напомнить, что от уровня проплат за коммунальные услуги зависит работа инфраструктуры столицы. Город должен платить за газ, воду, топливо, готовиться к следующему отопительному сезону. 20 тыс. работников коммунальных предприятий должны получать зарплату, чтобы обеспечивать функционирование коммунальных сетей", - отметил Кличко.

Мэр обратил внимание на то, льготный период оплаты за коммунальные услуги продлится до конца ограничительных мер.

"Мы начали только первый этап послаблений. И если к пандемии скидка 10% действовала для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца, то теперь эта скидка действует для всех, кто оплатит до конца месяца", - подчеркнул городской голова Киева.