Литва, Латвия и Эстония отменили ограничения на поездки между странами всеми видами транспорта

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии в пятницу в Риге подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве во время кризиса из-за COVID-19, который предусматривает отмену ограничений на поездки между странами автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским транспортом.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Литвы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Все страны Балтии предприняли активные действия в борьбе с вирусом. Достигнутый прогресс в замедлении распространения болезни позволил всем трем странам постепенно отменять ограничения и одновременно принимать важные решения, позволяющие жителям страны снова путешествовать без ограничений. Это очень важно для экономик, туризма", - приведены в пресс-релизе слова главы литовского ведомства Линаса Линкявичюса.

С 15 мая жители Литвы, Латвии и Эстонии могут посещать любую из этих республик без соблюдения обязательной 14-дневной изоляции при условии, что последние 14 дней они не выезжали из своей страны. Вместе с тем процедуры проверки документов сохраняются. Граждане Балтийских стран, возвращающиеся из других зарубежных государств по-прежнему обязаны самоизолироваться на две недели.

Как отметил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на совместной пресс-конференции после подписания меморандума, своей очной встречей министры не хотели призвать людей к массовым путешествиям, предупреждения эпидемиологов, касающиеся путешествий, остаются в силе.