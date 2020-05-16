Степанов рассчитывает на следующей неделе начать внедрение ИФА-тестирования
В понедельник, 18 мая, будет подписан приказ Минздрава о проведении в Украине ИФА-тестирования граждан на наличие в крови антител к COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Разработан механизм тестирования, круг лиц, способ тестирования. У нас есть находящиеся на завершающей стадии испытания украинские тест-системы для ИФА-тестирования (компании "Диапром"), есть зарубежные тесты компании "ЛяРош", сертифицированные в Европе, а также американские. Мы считает возможным их использовать", - сказал Степанов.
"Думаю, что на следующей неделе мы начнем внедрять ИФА-тестирование, и это увеличит количество и круг тестирования на COVID-19", - заключил Степанов.
Министр также отметил, что из предложенных производителей предпочтение будут отдавать тест-системам украинского производства.
Говоря о стратегии тестирования, Степанов отметил, что массовое тестирование людей без симптомов вызывать обманчивое ощущение безопасности, поэтому принято решение тестировать только при наличии соответствующих симптомов.
Отвечая на вопрос о закупке продукции компании "Новатор" (мобильных инвазионных аппаратов ИВЛ), министр пронформиовал, что такой закупки не предвидится, поскольку после проведения необходимых консультаций с экспертами и президентом Ассоциации анестезиологов Украины Сергеем Дубровым потребности в таких аппаратах нет.
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Главное - создать фон угодный власти, а там трава не расти!
С самого начала "пандемии" главное напугать население и лишить его здравого смысла.