Степанов рассчитывает на следующей неделе начать внедрение ИФА-тестирования

В понедельник, 18 мая, будет подписан приказ Минздрава о проведении в Украине ИФА-тестирования граждан на наличие в крови антител к COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Разработан механизм тестирования, круг лиц, способ тестирования. У нас есть находящиеся на завершающей стадии испытания украинские тест-системы для ИФА-тестирования (компании "Диапром"), есть зарубежные тесты компании "ЛяРош", сертифицированные в Европе, а также американские. Мы считает возможным их использовать", - сказал Степанов.

"Думаю, что на следующей неделе мы начнем внедрять ИФА-тестирование, и это увеличит количество и круг тестирования на COVID-19", - заключил Степанов.

Министр также отметил, что из предложенных производителей предпочтение будут отдавать тест-системам украинского производства.

Говоря о стратегии тестирования, Степанов отметил, что массовое тестирование людей без симптомов вызывать обманчивое ощущение безопасности, поэтому принято решение тестировать только при наличии соответствующих симптомов.

Отвечая на вопрос о закупке продукции компании "Новатор" (мобильных инвазионных аппаратов ИВЛ), министр пронформиовал, что такой закупки не предвидится, поскольку после проведения необходимых консультаций с экспертами и президентом Ассоциации анестезиологов Украины Сергеем Дубровым потребности в таких аппаратах нет.