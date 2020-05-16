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Степанов рассчитывает на следующей неделе начать внедрение ИФА-тестирования

Степанов рассчитывает на следующей неделе начать внедрение ИФА-тестирования

В понедельник, 18 мая, будет подписан приказ Минздрава о проведении в Украине ИФА-тестирования граждан на наличие в крови антител к COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Разработан механизм тестирования, круг лиц, способ тестирования. У нас есть находящиеся на завершающей стадии испытания украинские тест-системы для ИФА-тестирования (компании "Диапром"), есть зарубежные тесты компании "ЛяРош", сертифицированные в Европе, а также американские. Мы считает возможным их использовать", - сказал Степанов.

"Думаю, что на следующей неделе мы начнем внедрять ИФА-тестирование, и это увеличит количество и круг тестирования на COVID-19", - заключил Степанов.

Министр также отметил, что из предложенных производителей предпочтение будут отдавать тест-системам украинского производства.

Говоря о стратегии тестирования, Степанов отметил, что массовое тестирование людей без симптомов вызывать обманчивое ощущение безопасности, поэтому принято решение тестировать только при наличии соответствующих симптомов.

Отвечая на вопрос о закупке продукции компании "Новатор" (мобильных инвазионных аппаратов ИВЛ), министр пронформиовал, что такой закупки не предвидится, поскольку после проведения необходимых консультаций с экспертами и президентом Ассоциации анестезиологов Украины Сергеем Дубровым потребности в таких аппаратах нет.

Автор: 

МОЗ (1438) тестування (149) Степанов Максим (182)


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Сомнительно. Если и будет, то не массовое, а снова - выборочное. Дешёвыми экспресс-тестами... И, чего доброго, начнут добавлять их кол-во к тестам ПЛР... Для видимости массовости...
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16.05.2020 15:33 Відповісти
принято решение тестировать только при наличии соответствующих симптомов.//// ОК. И еще вот такие соображения. 1.Вот интересно- если самого вируса "Ковид-19" еще никто не видел,нам по ТВ постоянно показывают разные его макеты ,напоминающие подводные мины.Точной формулы вируса до сих пор нет,есть его 3 варианта "А" "В" и "С" , ВОЗ говорит что он мутирует каждый месяц,то каким образом производители "тестов" знают,что искать и как их можно перепроверить на вполне возможный лохотрон,ведь к каждому "мутировавшему" вирусу нужен соответствующий ему тест?,Ведь это их заработок и прямая заинтересованность в получении максимальной прибыли и определению как можно большего количества "заболевших"?.2. Допустим протестировали всех 100%.населения. На другой день протестированные пообщались,сходили в магазины,работу, и т.п. Ситуация изменилась. Опять надо всех перетестировать? Смысл в таком "тестировании"? Кто будет платить за это-дырявый бюджет?Поэтому бессимптомное тестирование закономерно отвергнуто МЗУ. Экспресс-тесты имеют достоверность 20-30%(испанские врачи и не только они ) значит 7 из10 дают заведомо ложный результат,как эти "наперстки" можно назвать"тестами"?. Они как бы определяют антитела ко всем "короновирусам"а не к "Ковид-19"?! только после 7-8 дня с момента "заражения","момент может быть любой "(классная отмазка-как уличить их во лжи и подтасовке результатов?), причем "короновирусов" более 40 штаммов а эти "Экс- тесты" не предназначены для диагностики,а лишь "для исследований",по заверению самих производителей. Значит если + результат (скорее всего ложный) надо для его подтверждения сдавать на анализ частной лаборатории мазок на ПЦР ,которую Борис Джонсон(премьер Англии) назвал "одноруким бандитом".Опять грабеж пациента или бюджета.Таких ПЦР-тестов надо минимум 4 на одного "заболевшего". (4х15тыс.=60 000 грн?!) Откуда деньги? Почему такая сумасбродная цена за копеечные реактивы ? Предусмотрена ли материальная ответственность производителей "экспресс-тестов" и частных лабораторий,делающих ПЦР за подлог и ложные результаты,нанесшие материальный ущерб пациенту или бюджету?.Какая государственная независимая лаборатория сан.эпидслужбы проверяла эти "тесты" на достоверность,сверяя результаты с реальным наличием "Ковида-19" через электронный микроскоп,в котором этот вирус должен быть виден как на ладони и тем самым исключить любые возможные махинации частных прохиндеев-"производителей" экспресс-тестов и результаты ПЦР? Почему до сих пор в каждой области нет хоть по одной гос. лаборатории,оснащенной "электронными микроскопами",хотя разговоры об этом велись ? Только они покажут реальную картину наличия или отсутствие вируса и правильность тестирования.Стоимость оснащения минимальна,но руководство страны будет иметь объективную оценку ситуации и возможность контролировать эффективный расход бюджетных средств.,как по мне.. Ведь 100% доверия к "тестам" нет и быть не может-от слова совсем,так как все это "тестирование"- эльдорадо для "частных" прохиндеев от медицины(возможно не всех) .Всем добра.\Источник: https://biz.censor.net/n3195982
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17.05.2020 02:43 Відповісти
,то каким образом производители "тестов" знают,что искать

Главное - создать фон угодный власти, а там трава не расти!
С самого начала "пандемии" главное напугать население и лишить его здравого смысла.
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17.05.2020 20:07 Відповісти

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