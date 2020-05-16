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Возобновилась работа пункта пропуска "Шегини"

Возобновилась работа пункта пропуска

Распоряжением правительства от 13 мая 2020 №542-р на государственной границе Украины возобновлена ​​работа еще одного пункта пропуска.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

В частности, в полночь 16 мая возобновилась работа пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей во Львовской области, в котором, кроме автомобильного направления, оборудован пеший переход.

В то же время гражданам следует учитывать, что полноценно все направления в пункте пропуска смогут функционировать только в случае осуществления пропуска на них польской стороной.

Стоит также отметить, что с учетом изменений, внесенных правительственными решениями, на государственной границе в настоящее время временно закрыты 122 пункта пропуска, а на 19 временно прекращено пешеходное сообщение.

С 17 марта пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщения.

Автор: 

Держприкордонслужба (604) кордон (1125) пункт пропуску (182)


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