Украина экспортировала 421 тонну свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе

По данным Государственной службы статистики Украины, в январе-феврале 2020 года Украиной поставлено на внешние рынки 421 тонну свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе и прочего мяса рыб на $2,4 млн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Крупнейшим покупателем украинского свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе в денежном выражении стала Германия - 194 тонны на $1,млн (46% всего экспорта). Также значительные поставки осуществлены в Данию (103 тонны на $498,1 тыс.), Нидерландов (36 тонн на $189,3 тыс.), Литвы (30 тонн на $162,4 тыс.), Венгрии (21 тонна на $147,2 тыc,) и Польше (19,5 тонн в $111,7 тыс.).

В разрезе товарных позиций всего за два месяца 2020 экспортировано такого свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе (в абсолютном выражении):

трески - 103 283 кг на $498,1 тыс.;

лосося тихоокеанского (нерка, горбуша, кета, чавыча, кижуч, сима, форель Бива), атлантического и дунайского - 87 534 кг на $615,5 тыс.;

сома - 3116 кг на $22,8 тыс.;

тунца - 2000 кг на $26,8 тыс.

В течение января-февраля нашим государством поставлено на внешние рынки 57 тонн мороженой рыбы. Экспорт продукции составляет $252,1 тыс.