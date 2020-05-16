Украина экспортировала 421 тонну свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе
По данным Государственной службы статистики Украины, в январе-феврале 2020 года Украиной поставлено на внешние рынки 421 тонну свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе и прочего мяса рыб на $2,4 млн.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.
Крупнейшим покупателем украинского свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе в денежном выражении стала Германия - 194 тонны на $1,млн (46% всего экспорта). Также значительные поставки осуществлены в Данию (103 тонны на $498,1 тыс.), Нидерландов (36 тонн на $189,3 тыс.), Литвы (30 тонн на $162,4 тыс.), Венгрии (21 тонна на $147,2 тыc,) и Польше (19,5 тонн в $111,7 тыс.).
В разрезе товарных позиций всего за два месяца 2020 экспортировано такого свежего, охлажденного или мороженого рыбного филе (в абсолютном выражении):
- трески - 103 283 кг на $498,1 тыс.;
- лосося тихоокеанского (нерка, горбуша, кета, чавыча, кижуч, сима, форель Бива), атлантического и дунайского - 87 534 кг на $615,5 тыс.;
- сома - 3116 кг на $22,8 тыс.;
- тунца - 2000 кг на $26,8 тыс.
В течение января-февраля нашим государством поставлено на внешние рынки 57 тонн мороженой рыбы. Экспорт продукции составляет $252,1 тыс.
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