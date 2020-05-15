Суд отменил арест построенной под видом особняка высотки на Подоле. ФОТО

Суд отменил арест объекта недвижимого имущества – незавершенного строительства многоквартирного жилого дома на ул. Мирной, 2/1 в Киеве, который был наложен постановлением следственного судьи от 7 апреля.

Об этом свидетельствует постановление Шевченковского районного суда Киева (судья Бугиль В.В.) от 4 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Согласно материалам суда, право собственности на этот объект, степень готовности которого составляет 90%, принадлежит ООО "Симекс Ентерпрайзес".

7 апреля следственный судья наложил на него арест с запретом пользования, в том числе с запретом проведения любых строительных работ.

Суд установил, что на участке площадью 0,08 га на ул. Мирная 2/1 осуществляется самовольное строительство и наложил арест на недостроенный объект, который является вещественным доказательством в уголовном производстве, которое расследуется Нацполицией с апреля 2019 года.

Отменяя арест следственный судья Бугиль пришел к выводу, что "в дальнейшем применении ареста имущества отпала необходимость". Кроме того, следственный судья счел, что прокурор не доказал необходимость в наложении ареста на имущество.

Так, следственный судья считает, что доводы следствия, которые служили основанием для наложения ареста на имущество, не соответствуют фактическим обстоятельствам. В частности, по мнению судьи, проект строительства утвержден в установленном порядке (суд сослался на проект строительства, согласно которому имеется такая этажность объекта: подвал, 4 этажа с антресолью, технические этажи, кровля).

Следственный судья Бугиль отменил арест объекта на ул. Мирная, 2/1 по ходатайству обслуживающего кооператива "Жилищно-строительный кооператив "Зеленый замок", который в настоящее время является пользователем и заказчиком застройки указанного участка.

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Как сообщалось, 31 марта Госархстройинспекция отменила уведомления о начале выполнения строительных работ и регистрации декларации о готовности к эксплуатации жилого дома на ул. Мирная, 2/1 в Киеве, превышающего разрешенную Генпланом Киева этажность на этой территории.

В марте ОК ЖСК "Зеленый замок" получило декларацию о готовности к эксплуатации десятиэтажного жилого дома по ул. Мирная, 2/1 в Киеве, высота которого в разы превышает разрешенную Генпланом Киева этажность на этой территории.

По данным Госархстройинспекции, сообщение о начале строительных работ ЖСК "Зеленый замок" зарегистрировал в марте. И уже через несколько дней после этого получил декларацию о готовности жилого дома к эксплуатации.

При этом оба документа застройщик оформил по классу последствий СС1, согласно которому этажность здания не может быть выше 4 этажей. Этот класс не соответствует введенному в эксплуатацию дому, ведь он имеет больше 10 этажей.

Согласно Генплану участок на ул. Мирной, 2/1 относится к территории жилой усадебной застройки. Это значит, что здесь можно строить частные дома не выше 3-4 этажей. Вместе с тем там строится 11-этажный дом.

Учредителями заказчика строительства ОК Жилищно-строительный кооператив "Зеленый замок" является сын Оксаны Билозир Ярослав Недзельский и бывшая помощница нардепа Билозир (в 2007-2008 годах) Марьяна Грабинская, а также Иван Влад и Йозеф Москович. Влад и Москович вместе являются соучредителями еще трех кооперативов – "Прима Эстейт", "Премьер Кристал" и "Эксон Премьер Шулявская".

Участок 0,08 га на ул. Мирной, 2/1 в частную собственность в 2004 году получила Оксана Билозир. В октябре 2016 года Билозир по договору суперфиция передала свой участок под застройку Ивану Владу из с. Белая Церковь Закарпатской области.