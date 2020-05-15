Подчиненные Кернеса заказали ремонт проспекта по 110 миллионов за километр

Управление по строительству, ремонту и реконструкции Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета в марте-апреле по результатам тендеров заключило два соглашения о реконструкции Московского проспекта на общую сумму 231,62 млн грн.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договоров, до конца 2021 года ООО "Дорожно-строительная компания Профит" за 145,52 млн грн должно реконструировать участок Московского проспекта от площади Конституции до улицы Богдана Хмельницкого длиной 1,3 км, а ООО "Паркинг+" за 86,11 млн грн – от улицы Харьковских дивизий до улицы Ощепкова длиной 0,7 км.

Больший тендер предусматривает реконструкцию трамвайных путей, проезжей части, тротуаров и внешних сетей с привлечением субподрядчика ЧАО "Южспецстрой", а меньший – вынос сетей и реконструкцию проезжей части, системы связи, ливневой канализации и наружных сетей водоснабжения с привлечением субподрядчика ООО "Харьковагроснаб".

Итоговые сведения ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными на предмет возможного завышения.

Победители тендеров соревновались только между собой. Поэтому на большем тендере формальная экономия относительно ожидаемой стоимости закупки составляет всего 0,3%, а на меньшем – 12%.

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Госаудитслужба установила, что "Паркинг+" не подтвердил наличия материально-технической базы, сварного аппарата для сварки полиэтиленовых труб и специалистов для сварки стальных водопроводных труб, поэтому заказчик должен отклонить его с выигранного тендера.

Созданным в июле 2017 года "ДСК Профит" владеет и управляет Александр Погребняк, который до 2018 года работал мастером в КП "Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации". Это коммунальное предприятие находится в подчинении заказчика нынешних тендеров – Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета.

"Паркинг+" основал и возглавлял до января 2010 года Владимир Чумаков, нынешний директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета.

Также Чумаков был советником мэра Харькова Геннадия Кернеса по вопросам ЖКХ. Сейчас официальными владельцами "Паркинг+" указаны Вячеслав Блинкин (бывший бизнес-партнер жены Чумакова), Олег Гончар и гонконгская фирма "Драгон Инвестмент Девелопмент Лимитед" (Dragon Investment Development Limited).

Ранее доля Гончара принадлежала Галине Давыдовой, которая была партнершей в нескольких фирмах Андрея Шапталы, с которым они вместе получали землю в Харькове по так называемой "кооперативной схеме".