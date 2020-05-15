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Украина надеется в ближайшие две недели получить транш от Евросоюза, – Шмыгаль

Украина надеется в ближайшие две недели получить транш от Евросоюза, – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе онлайн-встречи 15 мая с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом выразил надежду в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Стороны обсудили ситуацию с распространением коронавирусной болезни COVID-19, ее влияние на экономику Украины и стран Европы, финансово-экономическое сотрудничество. 

Шмыгаль поблагодарил Евросоюз за выделение 190 млн евро для системы здравоохранения, малых и средних предприятий, малых ферм, гражданского общества и пострадавших от конфликта регионов Востока и Юга Украины, чтобы преодолеть COVID-19.

Премьер-министр Украины также выразил надежду в ближайшие две недели получить транш макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Шмыгаль также заверил Домбровскиса в продолжении системных реформ и подчеркнул важность в сотрудничестве, чтобы совместными усилиями противостоять вызовам из-за пандемии.

Автор: 

транш (272) Євросоюз (5067) Денис Шмигаль (1470)


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Украина надеется в ближайшие две недели получить транш

Я мог бы взять частями...
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17.05.2020 20:11 Відповісти

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