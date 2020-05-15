Facebook покупает сервис создания GIF-изображений за $400 миллионов

Facebook покупает популярный сайт Giphy по созданию и обмену GIF-изображениями по заявленной цене в $400 млн с планами интеграции библиотеки GIF в Instagram и другие приложения Facebook.

Новость о сделке была впервые сообщена компанией Axios, передает БизнесЦензор со ссылкой на The Verge.

Giphy - один из крупнейших сайтов GIF в интернете, предлагающий инструменты для создания и обмена GIF-файлов. Facebook уже много лет полагается на API Giphy для поиска GIF-файлов в своих приложениях: Instagram, основное приложение Facebook, Facebook Messenger и WhatsApp уже работают с сервисом.

Согласно Facebook, 50% всего трафика Giphy исходит от его приложений, причем половина этого трафика поступает только от Instagram.

Giphy будет работать в составе команды Instagram, чтобы упростить отправку GIF-файлов и стикеров в истории Instagram и личные сообщения. На данный момент, однако, Facebook говорит, что для пользователей Giphy все будет по-прежнему.

"Люди по-прежнему смогут загружать GIF-файлы; разработчики и партнеры API будут по-прежнему иметь одинаковый доступ к API Giphy; и творческое сообщество Giphy по-прежнему сможет создавать великолепный контент", - заявил вице-президент по продуктам в Instagram Вишал Шах.

Многочисленные сервисы используют API Giphy для предоставления GIF-файлов, включая Twitter, Pinterest, Slack, Reddit и другие.

Хотя объявление Facebook, по-видимому, указывает на то, что эти сервисы все еще смогут полагаться на Giphy, как они в настоящее время делают - по крайней мере, на данный момент - может быть некоторое дополнительное напряжение с этими сервисами в будущем, поскольку некоторые из них напрямую конкурируют с Facebook.