БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2769 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 889 14

Кабмин разрешил возобновить работу непродовольственных рынков

Кабмин разрешил возобновить работу непродовольственных рынков

Кабинет министров опубликовал постановление, которым возобновлена работа непродовольственных рынков, а также ослаблены требования к летним площадкам кафе и ресторанов.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №377 от 14 мая обнародовано на официальном правительственном портале и вступило в силу.

Документом внесены изменения в постановление №211 от 11 марта о введении карантинных ограничений.

В частности, разрешена работа всех субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги торгового и бытового обслуживания населения, тогда как до этого такая деятельность была разрешена только в магазинах.

Кроме того, постановлением разрешены передвижения группой лиц в количестве не более восьми человек (раньше было – не больше двух).

Также увеличено допустимое количество клиентов за столиками на летних площадках ресторанов с двух до четырех, при условии обеспечения соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения.

При этом если раньше было разрешено открыть площадки только под открытым небом, то теперь дозволена деятельность по оказанию услуг общественного питания на открытых (летних) площадках, в том числе под тентами и на верандах.

Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании 14 мая внес изменения в постановление о введении карантина, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков. Перед этим такое решение поддержал президент Владимир Зеленский.

Перед этим по предложению министра здравоохранения Максима Степанова Кабинет министров увеличил допустимое количество посетителей кафе и ресторанов с двух до четырех человек за одним столом, а также разрешил посещать парки и прибрежные зоны отдыха группами до 8 человек.

Автор: 

Кабмін (7720) карантин (2077) ринок (235) Степанов Максим (182) COVID-19 (1689) коронавірус (3209)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+2
И с этого решения начнется новая вспышка заражения.
показати весь коментар
16.05.2020 05:47
+1
Лучше поздно признать ошибки и быстро их исправить.
показати весь коментар
16.05.2020 11:41
+1
Не начнется, сезон заболевания есть в году, слышал о таком? Государство должно сообразить организацию сдачи тестов на антитела короны , прям на улице, как это органивазовали в других странах, что бы понять что большенство переболело короной безсимптомно.
показати весь коментар
16.05.2020 11:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И с этого решения начнется новая вспышка заражения.
показати весь коментар
16.05.2020 05:47 Відповісти
Не начнется, сезон заболевания есть в году, слышал о таком? Государство должно сообразить организацию сдачи тестов на антитела короны , прям на улице, как это органивазовали в других странах, что бы понять что большенство переболело короной безсимптомно.
показати весь коментар
16.05.2020 11:44 Відповісти
Даже пусть он будет за небольшую плату на текущие расходы.
показати весь коментар
16.05.2020 11:47 Відповісти
ето тебе зеленский с ютубчика расказал?
показати весь коментар
16.05.2020 12:41 Відповісти
Я работал весь период карантина, пере болели все в офисе. У одного сотрудника мама заболела с которой он 2 месяца не виделся она сидела дома, значит с доставщиком подцепила. Повез ее в больницу поставили ковид, дали лекарства от гриппа витамины и отправили домой, так сотрудник в истерике бился," ей не правильно диагноз поставили, что это за ковид когда она порхает по дому , готовит, убирает . По его понятиям от ковида она должна неприменно в реанимацию попасть. Вот так вам ребятушки мозги промыли. Чао и всех благ
показати весь коментар
16.05.2020 12:49 Відповісти
да я гляжу ви там все на тяжелой наркоте сидите зеботи
сами себе расказиваете истории от третих лиц
показати весь коментар
16.05.2020 13:22 Відповісти
По твоему надо еще 100 лет сидеть?Карантин не помогает,а лишь растягивает эту херню до бесконечности((Но зебобикам сказали, лучше пусть полстраны от голода умрет,чем пару тысяч от вируса((
показати весь коментар
16.05.2020 13:30 Відповісти
К сожалению...
показати весь коментар
17.05.2020 05:16 Відповісти
Лучше поздно признать ошибки и быстро их исправить.
показати весь коментар
16.05.2020 11:41 Відповісти
Ничего не понял? Это правда?
Т.е. понеслась п.да по кочкам....
Надо окна заклеить...
показати весь коментар
16.05.2020 21:47 Відповісти
Это не кабинет министров, а кабинет дебилов.
То давайте попробуем запретить, то давайте попробуем разрешить.
Где государственная политика в этом вопросе, суки?
показати весь коментар
17.05.2020 06:53 Відповісти
дергаются то в одну, то в другую сторону, чучела малахольные
показати весь коментар
17.05.2020 12:38 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 