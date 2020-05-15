Кабмин разрешил возобновить работу непродовольственных рынков

Кабинет министров опубликовал постановление, которым возобновлена работа непродовольственных рынков, а также ослаблены требования к летним площадкам кафе и ресторанов.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №377 от 14 мая обнародовано на официальном правительственном портале и вступило в силу.

Документом внесены изменения в постановление №211 от 11 марта о введении карантинных ограничений.

В частности, разрешена работа всех субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги торгового и бытового обслуживания населения, тогда как до этого такая деятельность была разрешена только в магазинах.

Кроме того, постановлением разрешены передвижения группой лиц в количестве не более восьми человек (раньше было – не больше двух).

Также увеличено допустимое количество клиентов за столиками на летних площадках ресторанов с двух до четырех, при условии обеспечения соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения.

При этом если раньше было разрешено открыть площадки только под открытым небом, то теперь дозволена деятельность по оказанию услуг общественного питания на открытых (летних) площадках, в том числе под тентами и на верандах.

Как сообщалось, Кабинет министров на закрытом внеочередном заседании 14 мая внес изменения в постановление о введении карантина, которые позволят восстановить работу непродовольственных рынков. Перед этим такое решение поддержал президент Владимир Зеленский.

Перед этим по предложению министра здравоохранения Максима Степанова Кабинет министров увеличил допустимое количество посетителей кафе и ресторанов с двух до четырех человек за одним столом, а также разрешил посещать парки и прибрежные зоны отдыха группами до 8 человек.