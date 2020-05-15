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40 посольств и консульств Украины возобновили прием граждан

40 посольств и консульств Украины возобновили прием граждан

С учетом эпидемиологической ситуации 40 посольств и консульств Украины полностью или частично восстановили консульский прием граждан.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

Прием посетителей происходит с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических правил страны пребывания, рекомендаций ВОЗ и Минздрава Украины.

"С целью создания максимально безопасных условий для посетителей и консулов, посольства Украины в Великобритании, Израиле, Латвии, Нидерландах, ФРГ начали работу с использованием предварительной записи через интернет по электронной очереди МИД",- сказано в сообщении.

В тех странах, где еще не ослаблены карантинные меры, обеспечивается обработка неотложных консульских вопросов, связанных с пандемией коронавируса и чрезвычайными ситуациями с гражданами Украины.

К таким ситуациям, в частности, относятся смерть, арест, потеря документов, необходимых для неотложного возвращения в Украину и тому подобное.

Автор: 

карантин (2077) консульство (21) посольство (30)


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