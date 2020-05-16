В Одесской области в этом году восстановят рекордное количество дорог, – Криклий

В 2020 году в рамках программы "Большое строительство" в Одесской области будет восстановлено рекордное количество дорог - около 133 км. Это вдвое больше, чем было сделано в прошлом году.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе рабочего визита в Одесскую область, передает БизнесЦензор.

"В этом году в рамках "Большого строительства" в Одесской области будет построено и отремонтировано вдвое больше дорог, чем в 2019. Это около 133 км. Регион получил 2,7 млрд грн из госбюджета на реализацию этой программы", - отметил Криклий.

По его словам, на ремонт дорог государственного значения будет направлено почти 1,9 млрд грн, что в полтора раза больше, чем в прошлом году. Еще 54 км автодорог в области планируется восстановить за счет средств, привлеченных под государственные гарантии. На обновленных дорогах будут установлены современные комплексы автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion ("Взвешивание в движении").

"Мы ремонтируем не только дороги. Один из стратегических объектов дорожной инфраструктуры Одесской области - мост через Хаджибейский лиман, расположенный на автодороге М-05 "Киев-Одесса". Его капремонт был начат в 2008 году. В 2019 реанимировали этот проект. Надеюсь, что до конца этого года будут завершены работы на правой стороне моста и восстановится движение на трех полосах", - отметил Криклий.