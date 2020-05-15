"Нафтогаз" нанял для руководства разработкой месторождений топ-менеджера из Казахстана

Группа "Нафтогаз" назначила заместителем руководителя дивизиона "Разведка и добыча" Санжар Жаркешова.

Как сообщает пресс-служба компании, он будет отвечать за направление разведки и разработки газовых месторождений, передает БизнесЦензор.

"Продолжая трансформацию компании, мы выводим функцию разведки и разработки газовых месторождений на уровень группы и, таким образом, концентрируем на ней большие управленческие и финансовые ресурсы. Наша амбиция – чтобы эта функция "Нафтогаза" достигла мирового класса. Назначение Санжар Жаркешова, который имеет опыт работы с ведущими международными и национальными нефтегазовыми компаниями, будет способствовать этому", – отметил главный исполнительный директор - директор по трансформации "Нафтогаза" Отто Ватерландер.

Санжар Жаркешов на протяжении 6-ти лет работал в подразделениях Exxon Mobil, где получил производственный опыт исследования и разработки месторождений на суше и морском шельфе в Казахстане, Ираке и США. В 2014 году, на Сахалине, руководил проектом бурения скважины рекордной в мировом масштабе глубины - 13 тыс. м.

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Кроме того, Жаркешов разрабатывал и внедрял стратегические проекты для таких компаний как Shell, Chevron, Ecopetrol, "Газпромнефть", Wintershall DEA и тому подобное.

До назначения в "Нафтогазе" занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана и председателя совета директоров национальной компании "Казгеология", на которой руководил геологической отраслью Казахстана.

Топ-менеджер получил образование в сфере нефтегазовой инженерии в Техасском университете (США), а также в направлении финансов - в Казахстанском университете экономики. В течение нескольких лет возглавлял региональные подразделения международного Общества инженеров нефтегазовой промышленности (SPE) член Совета Британского института инженеров-механиков.