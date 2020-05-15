Зеленский расширил санкции против российских СМИ (обновлено)

Украина продлила санкции против российских телеканалов "НТВ" и "Первый канал" еще на 3 года, предусмотрев блокирование доступа к их сайтам в интернете на территории страны.

Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая ввел в действие президент Владимир Зеленский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, согласно приложению к решению СНБО от 14 мая, в отношении АО "Первый канал" продлеваются все ранее введенные СНБО санкции, а также добавляется пункт 7: "другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом (блокировка интернет-провайдерами доступа к ресурсам, в том числе их субдоменам, в частности "1tv.ru". Также уточняются реквизиты данного юрлица.

В отношении АО "Первый канал. Всемирная сеть" также продлеваются на три года все ранее введенные СНБО санкции, среди которых: ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом (блокировка интернет-провайдерами доступа к ресурсам, в том числе их субдоменов, в частности: "1tv.com", "Domkino.tv", "Domkino-premium.tv", "Muzl.tv", "Vremya.tv", "Telecafe.ru", "Bober-tv.ru", "Kanal-o.ru", "Роеhali.tv", "Katyusha.tv", "Karusel-tv.ru". При этом также уточняются реквизиты юрлица.

В отношении ООО "НТВ-Плюс" продлеваются на три года все ранее введенные СНБО санкции, а также добавляется блокировка интернет-провайдерами доступа к субдомену "ntvplus.tv", кроме ранее заблокированного "Ntvplus.ru". Также уточнены реквизиты данного юридического лица.

Также сроком на три года продлены введенные ранее санкции, включая прекращение предоставление телекоммуникационных услуг, в отношении российских АО "ТВ Центр", ЗАО "Росбизнесконсалтинг".

Кроме того, в список юридических лиц, к которым применяются дополнительные санкции, включены 28 российских медиакомпаний, в том числе ООО " СТС Медиа".

Санкции также введены по отношению к ряду медиа, работающих в оккупированном Крыму: ООО ''Телерадиокомпания ''Медиапрофиль Крым'', ООО ''Русское радио-Крым'', ООО ''Гранд Медиа'', ООО ''Ника Медиа'', ООО ''Технология вещания", АНО ''Телерадиокомпания ''Крым'', ООО ''Максимум-Крым'', АНО ''Общественная крымскотатарская телерадиокомпания'', ООО ''Телерадиокомпания ''Медиапрофиль'', ООО ''Медиагрупп ''ФМ", Государственное автономное учреждение города Севастополя ''Севастопольская телерадиокомпания'', ООО ''Русское радио Иваново'', ООО ''Радиокомпания Радио Рокс-Регион'' (Краснодар), ООО ''Телерадиокомпания ''Сан-Фуэто'' (Феодосия), ООО ''Прорадио'' (Кострома) и ООО ''Медиа ТВ Севастополь'' (Севастополь).

Кроме того в санкционный список внесли московские ООО ''Стайл медиахолдинг'', АО ''Региональный радиоканал'', ООО ''Национальный спортивный телеканал", ООО ''СТС Медиа'', ЗАО ''Межгосударственная телерадиокомпания ''Мир'', АО ''Сеть телевизионных станций'', ООО ''Спас ТВ'', АО ''Новый канал'', ООО ''Профмедиа ТВ'' (принадлежит российскому бизнесмену Владимиру Потанину), ООО ''Телеканал ТВ3'', ООО ''Телекомпания Пятница'', ''Муз ТВ Операционная компания''.

В список санкций также попал московский ''Издательский дом ''Комсомольская правда''.

Среди санкций в отношении этих медиакомпаний – ограничение прав пользования имуществом, ограничение торговых операций, препятствование выведению капитала за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление действий лицензий и разрешений по виду деятельности и запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины. Среди прочего санкции предусматривают прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами, а кроме того - аннулирование официальных визитов, заседаний и переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

Напомним, в мае 2017 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц, согласно которому Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги доступа для пользователей сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Yandex.

Также санкции введены против российской IT-компаний ABBYY и "1С", корпорации "Парус", ООО "Софтлайн Групп", концерна "Созвездие".

Блокирование активов, запрет на транзакции и вещание также введены против крупнейших российских телерадиокомпаний: "РЕН ТВ", "НТВ ПЛЮС", РБК, ТНТ, "Звезда", телеканал Life, "Наше радио".

Запрет введен на три года, сообщается в документе. В целом санкции были введены против 468 российских компаний и 1228 физических лиц.