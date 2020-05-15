БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2722 відвідувача онлайн
Новини
2 213 10

Европарламент утвердил выделение Украине помощи на 1,2 миллиарда евро

Европарламент утвердил выделение Украине помощи на 1,2 миллиарда евро

Европейский парламент 547 голосами "за" поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине 1,2 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса.

Результаты голосования 15 мая в Брюсселе были объявлены в рамках пленарного заседания Европарламента. Против проголосовало 93 депутата из 687, принявших участие в голосовании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Большинство депутатов проголосовали дистанционно по причине ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Теперь предложение Еврокомиссии еще должен утвердить Совет ЕС.

Как сообщалось, 5 мая Совет ЕС на уровне постоянных представителей принял предложение Еврокомиссии предоставить до 3 миллиардов евро макрофинансовой помощи для десяти стран-кандидатов и партнеров среди стран-соседей, чтобы помочь им в преодолении экономического спада, вызванного пандемией COVID-19. В том числе для Украины предусмотрено предоставить 1,2 млрд евро.

Средства будут доступны в течение двенадцати месяцев и будут выплачиваться двумя частями. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

Объясняя детали выделения денег, представитель Украины при ЕС, посол Николай Точицкий сообщил, что "чрезвычайная" макроэкономическая помощь Украине в размере 1,2 млрд евро будет выделена двумя траншами: первые 600 млн евро будут выделены безоговорочно сразу после одобрения решения Европейским парламентом и Советом ЕС, вторые 600 млн евро будут выделены под конкретные условия.

Автор: 

Європарламент (173) фінансування (1999) коронавірус (3209)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Как достали эти бесконечные потоки откровенной брехни. Какого хрена кредит называть помощью???
Работодатель предоставил помощь, выплатив зарплату. Покупатель предоставил помощь магазину, оплатив товар. Продавец предоставил помощь покупателю, продав колбасу. Пассажир предоставил помощь таксисту, заплатив за проезд.
показати весь коментар
16.05.2020 03:10
+4
Так це кредит, який треба віддавати а не допомога,? Я запутався " со срання" з ранку сьогодні
.
показати весь коментар
16.05.2020 10:27
+4
Сначал продадут землю "своим гражданам"-Коломойскому и др у которых по 3 пасспорта. А потом уже они продадут эту землю иностранцам с тройным наваром. Зеленый завер страну в долги и экономическую пропасть-никакие миллиард двести не закроют эту дыру. нужна сумма в 10 раз больше
показати весь коментар
16.05.2020 20:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как достали эти бесконечные потоки откровенной брехни. Какого хрена кредит называть помощью???
Работодатель предоставил помощь, выплатив зарплату. Покупатель предоставил помощь магазину, оплатив товар. Продавец предоставил помощь покупателю, продав колбасу. Пассажир предоставил помощь таксисту, заплатив за проезд.
показати весь коментар
16.05.2020 03:10 Відповісти
"помощи" це як , знову лісом брати будуть чи погодилися землею брати ?
показати весь коментар
16.05.2020 10:10 Відповісти
Сначал продадут землю "своим гражданам"-Коломойскому и др у которых по 3 пасспорта. А потом уже они продадут эту землю иностранцам с тройным наваром. Зеленый завер страну в долги и экономическую пропасть-никакие миллиард двести не закроют эту дыру. нужна сумма в 10 раз больше
показати весь коментар
16.05.2020 20:58 Відповісти
Так це кредит, який треба віддавати а не допомога,? Я запутався " со срання" з ранку сьогодні
.
показати весь коментар
16.05.2020 10:27 Відповісти
Скорее всего это кредит под залог транша МВФ. Без залога вообще не дадут.
показати весь коментар
16.05.2020 12:30 Відповісти
"Of this amount, EUR 1.2 billion will be lent to Ukraine. The funds will be allocated in two tranches. The maximum loan repayment term is 15 years. "
https://www.unian.info/society/support-amid-coronavirus-ep-approves-eur-1-2-bln-loan-for-ukraine-10998770.html Хорошая "помощ "Украине.
показати весь коментар
16.05.2020 17:35 Відповісти
Любил ли он и что чувствует сейчас ваше будущее https://www.youtube.com/watch?v=C-j9xcaez3A&feature=youtu.be
показати весь коментар
16.05.2020 21:38 Відповісти
Простые украинцы их не увидят
показати весь коментар
17.05.2020 10:51 Відповісти
Ну и как поделили? Кто участвует?
показати весь коментар
17.05.2020 18:42 Відповісти
зєльоное шапіто харашо прібарахлітся на європейскій помощі.
показати весь коментар
17.05.2020 22:27 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 