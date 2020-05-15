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Нацбанк сократил покупку валюты до $160 миллионов за неделю

Нацбанк сократил покупку валюты до $160 миллионов за неделю

Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 12 по 15 мая купил на межбанковском валютном рынке $161,5 млн.

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Вся сумма была куплена в ходе интервенций по единому курсу (с использованием инструмента matching), при этом валюту Нацбанк на минувшей неделе не продавал.

В целом с начала года Нацбанк купил на межбанке $2,43 млрд тогда как продал $2,79 млрд.

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Как сообщалось, Национальный банк за неделю с 4 по 8 мая купил на межбанковском валютном рынке $199,1 млн.

За предыдущую неделю с 27 по 30 апреля Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке $115,5 млн.

За неделю с 21 по 24 апреля НБУ купил на межбанковском валютном рынке $28,6 млн.

За неделю с 13 по 17 апреля НБУ купил на межбанковском валютном рынке $67,5 млн.

Автор: 

валюта (2144) курс (1476) Міжбанк (328) НБУ (9230)


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