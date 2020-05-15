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Переводы от трудовых мигрантов в первом квартале превысили $2,9 миллиарда, – НБУ

Переводы от трудовых мигрантов в первом квартале превысили $2,9 миллиарда, – НБУ

Объем частных переводов в Украину традиционными и неформальными каналами в январе - марте 2020 года составил более $2,9 млрд, тогда как переводы из Украины за границу составили $154 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

В том числе через системы перевода средств (без учета переводов на банковские счета или через карточные платежные системы и почтовые отделения) в Украину в первом квартале поступило $505 млн, что на 3,6% больше, чем в первом квартале 2019 года.

При этом средняя сумма одного перевода в Украину также незначительно выросла – с $348 до $361.

В то же время через системы перевода средств за границу были отправлено $106 млн, что на 41,3% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На 40% выросла и средняя сумма одного перевода из Украины: до $447 по сравнению с $318 в первом квартале прошлого года.

"Самые популярные "коридоры" переводов не изменились: в Украину больше всего средств поступило из США, Израиля, Италии, РФ, Польши; из Украины больше всего отправлено в РФ, Грузию, Азербайджан, США, Турцию", – отмечается в сообщении.

Также увеличился и объем переводов в пределах Украины через системы перевода средств – до 58,26 млрд грн или $2,33 млрд в эквиваленте, что на 36% больше, чем в прошлом году в первом квартале.

75% переводов в пределах Украины обеспечила тройка лидеров внутригосударственных систем:

  • NovaPay (платежная организация ООО "Пост Финанс") – 39,56% переводов в пределах Украины;
  • "Почтовый перевод" (платежная организация ПАО "Укрпочта") – 23,71% переводов в пределах Украины;
  • "Финансовый мир" (платежная организация ООО "Украинская платежная система") – 11,89% переводов в пределах Украины.

Как сообщалось, Национальный банк (НБУ) пересмотрел прогноз объема переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 году с $12,5 млрд до $10 млрд.

В то же время Нацбанк ожидает, что падение переводов от трудовых мигрантов будет больше чем компенсировано снижением расходов украинцев на путешествия.

Напомним, в 2019 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину составил $12,02 млрд, что на 8,2%, или на $906 млн выше аналогичного показателя за 2018 год.

Автор: 

мігранти (430) НБУ (9230) трудова міграція (312) заробітчани (208) грошові перекази (196)


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Топ коментарі
+7
зешмаклярная власть все думают как би отжать ети деньги
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16.05.2020 12:34
+5
А так небрежно и свысока почему? Не любите тех, кто умеет работать или жаба давит?
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17.05.2020 13:13
+5
вважаєш батрачити на сторінках форуму за 11.80 срублів престижніше?
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17.05.2020 14:06
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Мда..Это единственная отрасль"экономики" которая работает на полную мощность..
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15.05.2020 19:42 Відповісти
зешмаклярная власть все думают как би отжать ети деньги
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16.05.2020 12:34 Відповісти
Ну вот - значит не павыздыхали там еще батраки.
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15.05.2020 22:09 Відповісти
Це де - і чому "батраки"...
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16.05.2020 21:58 Відповісти
Батраки - это наемные холопи-аграрии
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16.05.2020 22:24 Відповісти
А так небрежно и свысока почему? Не любите тех, кто умеет работать или жаба давит?
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17.05.2020 13:13 Відповісти
Просто жаль убогих, не способных у себя дома заработать нормальных денег.
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17.05.2020 16:02 Відповісти
Да прям. Они способны заработать и прокормить семью, где тут убогость? Убогость, это когда языком как помелом.
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18.05.2020 02:58 Відповісти
Оооо, ну ясно. Герой, всех имел, миллионер ты наш, а на самом деле, подъедаешься, наверное, у соседок, пока мужики деньги зарабатывают. Ну, ну, кормись, если руки из жопы.
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19.05.2020 22:11 Відповісти
🤣🤣🤣 ох, давно такой ржаки не было. Теперь все понятно, это не ты, случайно, мыло пишешь,
где адвокаты обещают мильёны за скромное вознаграждение?
Уфф, да... такой себе советский Корейко, пасётся скромно на Цензоре и рассказывает направо и налево о своих мильёнах. Здесь тебе не Дом престарелых, болезный, тебе к страрушкам, сказки рассказывать.
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19.05.2020 22:18 Відповісти
то - кАцапетово
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17.05.2020 20:08 Відповісти
це справа кожної людини, де працювати, коли, і скільки.
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17.05.2020 14:04 Відповісти
Это дело того, кто смилостивится вас, батраков, взять на работу, а не ваше личное дело.
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19.05.2020 16:58 Відповісти
з власного кріпацького досвіду припущення робиш? )) Та не переймайся, лаптєноге, ви всі там на козломордії - крі-па-ки. Ми в курсі))
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20.05.2020 22:44 Відповісти
вважаєш батрачити на сторінках форуму за 11.80 срублів престижніше?
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17.05.2020 14:06 Відповісти
Это у тебя такса такая? Бедненький какой! Это тебе столько в день тут платят? А за что?
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17.05.2020 16:04 Відповісти
А чем ТЫ зарабатываешь себе на жизнь, убогий?
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17.05.2020 16:30 Відповісти
А я вообще не зарабатываю. Мне не нужно. У меня крупный бизнес от родственников достался (погибли в автокатастрофе), их банковские вклады, активы, ЦБ, драгмеаллы, машины и куча недвижимости в разных странах. Даже яхта приличная есть на частном эллинге в Канаде. Потратить я не смогу и 1/100 части, даже если постараюсь. Поэтому про заработок мне думать не нужно - куда потратить, вот это проблема.
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17.05.2020 16:37 Відповісти
Господи, и вы думаете, что кто-то вам поверит?😂
Это мне напомнило, было время, когда каждый заходивший на Цензор рассеянин владел 2 машинами, 2 домами, унитаза тоже 2 и так далее, дальше оказалось, что трусы с наших кораблей они тоже свистнули, ну так, пригодятся.
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18.05.2020 03:02 Відповісти
вЭрЮ - в кАцапЭтове и таких уже нет - алкашня ..., синька ....- скоро " бЭнзоколонку" закроют - за примером СССР ...- ягЭль будут собирать
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17.05.2020 20:11 Відповісти
Вот и выходит шо х.. вам а не переводы, побольше жидне с кацапней страну подкладуйте, по больше людей заберёт свои семьи на запад.
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16.05.2020 12:21 Відповісти
так уже 60% в один конец едут.
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16.05.2020 13:08 Відповісти
Все на клубнику!!!
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16.05.2020 21:39 Відповісти
І чого це НБУ так цікавлять ПРИВАТНІ заробітки Громадян...
Пора уже відкривати Міністерство по-Заробітчанам
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16.05.2020 21:57 Відповісти
"погані" заробітчани не дають українцям здохнути з голоду.. А "гарна" влада все "покращує" та "покращує" наше життя...
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17.05.2020 14:03 Відповісти
забыли написать что это заслуга команды ЗЕ
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17.05.2020 17:55 Відповісти
а що зелене лайно зробило??? Окрім того що все просрало?
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17.05.2020 19:26 Відповісти

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