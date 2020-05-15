Нацбанк рекомендовал предупреждать банки о крупных покупках (обновлено)

После вступления в силу нового закона о финмониторинге клиентам банков при осуществлении крупных покупок целесообразно предупредить об этом банк, чтобы избежать блокирования операции.

Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила в интервью изданию "Минфин", передает БизнесЦензор.

"Допустим, вы планируете крупную покупку, и ваши родственники занимают вам деньги, которые зачисляют на ваш счет. Это разовое событие, которое не происходит каждый день. В таких случаях просто нужно предупредить банк о том, что вы собираетесь купить машину или недвижимость, и поэтому будут проведены определенные операции", – сказала Рожкова.

Замглавы НБУ отметила, что если клиенту отказали в проведении операции, нужно связаться с банком и прояснить ситуацию.

"Закон о финмониторинге не предусматривает создания "баз подозрительных клиентов". Закон о другом. Там есть норма об обмене информацией о клиентах, которым отказали в обслуживании", – отметила Рожкова.

По ее словам, повышенное внимание банка могут вызвать только операции, которые не соответствуют финансовому положению клиентов.

"У банка может закономерно возникнуть вопрос, если человек получает зарплату, например, 30-50 тыс. грн и вдруг на ее счет поступает материальная помощь в несколько миллионов. В таком случае банк спросит – откуда эти деньги, какова цель и суть операции. И если клиент не может или отказывается это объяснить, то банк вправе отказать ему в обслуживании. Банк отметит клиента как такого, который отказался предоставить информацию. В этом случае банк может обменяться информацией с другими банками. Это право банка, но не обязанность", – рассказала Рожкова.

Замглавы НБУ добавила, что также речь идет о клиентах, которые намеренно идут на нарушение закона: предоставляют недостоверную информацию или им отказано из-за высокой категории риска, который банк не может на себя принять. Это также может быть человек из санкционного списка.

"Если банк обнаружил подозрительную операцию, то он ее останавливает. Затем сообщает Госфинмониторинг. Такая остановка длится два дня. Затем Госфинмониторинг при наличии оснований продолжает остановку на 7 дней и сообщает правоохранительные органы. Далее идет аналитическая работа и проверка клиента. При необходимости они могут запросить дополнительные документы. В течение 30 дней должно быть принято решение либо о продолжении блокирования, или о том, что операцию можно осуществить", – рассказала Рожкова.

Для разблокирования операции нужно будет доказать ее легальность.

"Что касается документов, то нужно ответить всего на два вопроса. Первый – кто делает платеж и в пользу кого? Нужно исключить операции в пользу террористов, лиц, находящихся под санкциями. В качестве подтверждения могут спросить паспорт, идентификационный код, другие документы. Одного паспорта не всегда достаточно, так как часто у людей могут совпадать фамилии, имена и отчества. Второй вопрос – это суть операции. Нужно понять, за что перечисляются деньги. Здесь сложнее. Например, есть контракт и клиент платит по контракту. Но можно увидеть, что миллионы гривен предоплаты перечисляются компании, которая не создана 2 дня назад. Конечно, банк поставит вопрос. Он должен убедиться, что это не легализация, не коррупция или обналичивания средств", – добавила Рожкова.

Как сообщалось, новый закон о противодействии отмыванию доходов вступил в силу с 28 апреля. Среди прочего, он устанавливает необходимость идентификации плательщика при денежных переводах, в том числе при внесении средств на банковский счет через терминал на сумму свыше 5 тыс. грн.

В то же время, в связи со вступлением в силу этого закона, Национальный банк повысил предельную сумму валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору, со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн (в эквиваленте).

Подробнее о нововведениях читайте в материале БизнесЦензор: Як банки перевірятимуть всі платежі українців