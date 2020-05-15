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Новини
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Нацбанк рекомендовал предупреждать банки о крупных покупках (обновлено)

Нацбанк рекомендовал предупреждать банки о крупных покупках (обновлено)

После вступления в силу нового закона о финмониторинге клиентам банков при осуществлении крупных покупок целесообразно предупредить об этом банк, чтобы избежать блокирования операции.

Об этом первый заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила в интервью изданию "Минфин", передает БизнесЦензор.

"Допустим, вы планируете крупную покупку, и ваши родственники занимают вам деньги, которые зачисляют на ваш счет. Это разовое событие, которое не происходит каждый день. В таких случаях просто нужно предупредить банк о том, что вы собираетесь купить машину или недвижимость, и поэтому будут проведены определенные операции", – сказала Рожкова.

Замглавы НБУ отметила, что если клиенту отказали в проведении операции, нужно связаться с банком и прояснить ситуацию.

"Закон о финмониторинге не предусматривает создания "баз подозрительных клиентов". Закон о другом. Там есть норма об обмене информацией о клиентах, которым отказали в обслуживании", – отметила Рожкова.

По ее словам, повышенное внимание банка могут вызвать только операции, которые не соответствуют финансовому положению клиентов.

"У банка может закономерно возникнуть вопрос, если человек получает зарплату, например, 30-50 тыс. грн и вдруг на ее счет поступает материальная помощь в несколько миллионов. В таком случае банк спросит – откуда эти деньги, какова цель и суть операции. И если клиент не может или отказывается это объяснить, то банк вправе отказать ему в обслуживании. Банк отметит клиента как такого, который отказался предоставить информацию. В этом случае банк может обменяться информацией с другими банками. Это право банка, но не обязанность", – рассказала Рожкова.

Замглавы НБУ добавила, что также речь идет о клиентах, которые намеренно идут на нарушение закона: предоставляют недостоверную информацию или им отказано из-за высокой категории риска, который банк не может на себя принять. Это также может быть человек из санкционного списка.

"Если банк обнаружил подозрительную операцию, то он ее останавливает. Затем сообщает Госфинмониторинг. Такая остановка длится два дня. Затем Госфинмониторинг при наличии оснований продолжает остановку на 7 дней и сообщает правоохранительные органы. Далее идет аналитическая работа и проверка клиента. При необходимости они могут запросить дополнительные документы. В течение 30 дней должно быть принято решение либо о продолжении блокирования, или о том, что операцию можно осуществить", – рассказала Рожкова.

Для разблокирования операции нужно будет доказать ее легальность.

"Что касается документов, то нужно ответить всего на два вопроса. Первый – кто делает платеж и в пользу кого? Нужно исключить операции в пользу террористов, лиц, находящихся под санкциями. В качестве подтверждения могут спросить паспорт, идентификационный код, другие документы. Одного паспорта не всегда достаточно, так как часто у людей могут совпадать фамилии, имена и отчества. Второй вопрос – это суть операции. Нужно понять, за что перечисляются деньги. Здесь сложнее. Например, есть контракт и клиент платит по контракту. Но можно увидеть, что миллионы гривен предоплаты перечисляются компании, которая не создана 2 дня назад. Конечно, банк поставит вопрос. Он должен убедиться, что это не легализация, не коррупция или обналичивания средств", – добавила Рожкова.

Как сообщалось, новый закон о противодействии отмыванию доходов вступил в силу с 28 апреля. Среди прочего, он устанавливает необходимость идентификации плательщика при денежных переводах, в том числе при внесении средств на банковский счет через терминал на сумму свыше 5 тыс. грн.

В то же время, в связи со вступлением в силу этого закона, Национальный банк повысил предельную сумму валютных операций, для которых установлены упрощенные требования к валютному надзору, со 150 тыс. грн до 400 тыс. грн (в эквиваленте).

Подробнее о нововведениях читайте в материале БизнесЦензор: Як банки перевірятимуть всі платежі українців

Автор: 

банки (6938) НБУ (9230) відмивання грошей (292) Рожкова Катерина (266)


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Топ коментарі
+14
За Рожковой тюрьма рыдает уже не первый год, а она нам втирает за подозрительных клиентов!
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15.05.2020 21:53
+9
Пусть судьи и силовики пояснят сначала источники своего состояния в десятки-сотни МЛН долларов (да, сотни миллионов долларов)
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16.05.2020 09:01
+8
Большинство судей, государственных служащих, живут в 2-х,3-х этажных особняках,стоимость многих из которых миллионы не только грн. ,но и дол. Простой вопрос- почему их никто не спросит откуда они взяли деньги? Особенность нынешней власти - это полное отсутствия справедливости, моральных и этических норм в их деятельности, в основе которой ненависть к людям и к Украине.
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16.05.2020 12:45
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За Рожковой тюрьма рыдает уже не первый год, а она нам втирает за подозрительных клиентов!
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15.05.2020 21:53 Відповісти
Угу, прям сплошь и рядом совпадают фамилии, имена и отчества Ну смешно...
Я, конечно, за прозрачность, но банки знают о людях абсолютно все. Зачем этот показушный гемор?
Подозрительные операции выявляются не по сумме, а по движению средств. В противном случае можно банально искусственно создавать потоки небольших сумм, которые никогда не привлекут внимания своим размером.
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15.05.2020 22:40 Відповісти
шмара брехливая
пять тысяч и миллионы
в паспорте уникальный номер
мразь кацапская работала на банки кацапов ...
зеленский кидала ...
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15.05.2020 23:34 Відповісти
вы настолько отстаёте от того, что вас ждёт завтра, что становится страшно. первое, наведите порядок с кредитными бюро. если в законе написано, что кредитная история сохраняется 8 лет - заставьте удалить её частные кредитные бюро по происшествии восьми лет. разберитесь, когда скоринг идёт в противоречие с кредитной историей, что главнее. удалите дела мертвых из бюро кредитных историй. у вас уйма работы, которую вы не делаете, п*доры зелёные
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15.05.2020 23:43 Відповісти
Люди научились выживать, не доверяя государству и банкам, зарабатывая за границей и храня сбережения в наличной валюте. Зеленую мразь эти деньги просто притягивают магнитом и они ищут способы добраться до них.
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16.05.2020 02:59 Відповісти
Пусть судьи и силовики пояснят сначала источники своего состояния в десятки-сотни МЛН долларов (да, сотни миллионов долларов)
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16.05.2020 09:01 Відповісти
Т е черный рынок барьера и нала будет процветать. От этого только банки будут в ущербе
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16.05.2020 11:51 Відповісти
Большинство судей, государственных служащих, живут в 2-х,3-х этажных особняках,стоимость многих из которых миллионы не только грн. ,но и дол. Простой вопрос- почему их никто не спросит откуда они взяли деньги? Особенность нынешней власти - это полное отсутствия справедливости, моральных и этических норм в их деятельности, в основе которой ненависть к людям и к Украине.
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16.05.2020 12:45 Відповісти
Гонтаревское ворьё на которых клейма негде ставить пытается организовать тотальный контроль над простыми людьми и принимают законы по которым могут в любой момент отобрать средства без решения суда и без объяснения причин.
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16.05.2020 16:21 Відповісти
Чому не блокували проплату подорожі в Оман?
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17.05.2020 07:41 Відповісти
так зеленского Султан Омана на отелям катал
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17.05.2020 09:51 Відповісти
Султан там ласты склеил через пару дней после визита
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17.05.2020 11:36 Відповісти
откудаденьги
цельоперации
сутьоперации
....
эта ублюдочная падаль как себе представляет ?
например, «хочу купить машину»,
в ответ «а какое у неё лобовое стекло» ?
или «а какие у машины каналы в коленвалу двигателя» ?
....
так или иначе лучше открыть счёт в Польше,
чем с мразями дело иметь
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17.05.2020 10:02 Відповісти
нужно предупредить "банк" чтобы он не забыл прислать своих "инкасаторов" ...уроди
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17.05.2020 10:12 Відповісти
при осуществлении крупных покупок целесообразно предупредить об этом банк, чтобы избежать блокирования операции.Источник: https://biz.censor.net/n3195869

Позорище! Зачем народу такая власть, которая усложняет ему жизнь?
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18.05.2020 08:31 Відповісти

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