Верховный Суд окончательно отказался вернуть государству "Днеправиа" Коломойского
Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда госимущества и оставил без изменений решения судов нижестоящих инстанций, которыми Фонду было отказано в удовлетворении иска к ООО "Галтера" о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа" в 2009 году.
Соответствующее решение Верховный Суд принял 7 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.
Свой иск Фонд госимущества мотивировал ненадлежащим исполнением "Галтерой" обязательства передать взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства в 2014 году.
Кроме того, по оценкам ФГИ, "Галтера" из предусмотренных приватизационным договором 882,1 млн грн инвестиций в обновление аэропорта "Днепропетровск" (в т.ч. реконструкцию взлетно-посадочной полосы) до конца 2014 года внесла лишь 142,1 млн грн.
Однако суды решили, что Кабмин только в ноябре 2015 года определил госорган, которому нужно было передать соответствующее имущество.
При этом с апреля 2014 (то есть от начала АТО) аэропорт использовали военные, из-за чего у компании якобы не было возможности осуществлять реконструкцию объекта, которая нуждно было завершить до конца 2014 года.
Также суды отклонили аргумент ФГИУ, что соответствующие работы могли быть проведены до апреля 2014 года, ведь в договоре о приватизации "Днеправиа" не была определена даты начала реконструкции, а потому ООО "Галтера" имело право по собственному усмотрению ее определить в любой промежуток времени до 31 декабря 2014 года.
Напомним, Фонд госимущества в конце августа 2009 года продал 94,572% акций "Днипроавиа", которое управляет аэропортом Днепра, ООО "Галтера". В результате авиакомпанией после приватизации через "Галтеру" владеет финансово-промышленная группа "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.
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Как сообщалось, суды рассматривали дело по иску Фонда госимущества о возвращении государству "Днеправиа" по второму кругу.
Так, в январе 2019 года Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Фонда госимущества, отменив решения судов низших инстанций в деле по иску ФГИ к ООО "Галтера" о расторжении договора о приватизации "Днеправиа" и передал его на повтороное рассмотрение в суд первой инстанции. После смены власти в 2019 году все суды в этом деле встали на сторону частной компании.
Напомним, 30 марта 2017 года Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск ФГИ и разорвал договор купли-продажи от 28 августа 2009 года акций ПАО "Авиационная компания "Днеправиа" в размере 94,572% уставного капитала общества, который был заключен между ФГИ и ООО "Галтера". Согласно решению суда, акции "Днеправиа" должны быть списаны в пользу государства.
Однако 27 июня 2018 года Днепропетровской апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу ООО "Галтера" и отменил решение суда первой инстанции.
По данным НКЦБФР, на конец третьего квартала 2018 года владельцем 99,45% акций авиакомпании было ООО "Галтера".
Осенью 2017 года стало известно, что компания "Днепроавиа", которую через суды начали возвращать государству весной, осталась без самолетов и в процедуре банкротства. У "Днипроавиа" также закончился срок действия сертификата эксплуатанта. Воздушные суда Embraer авиаперевозчика переданы WindRose.
В октябре 2017 года ПАО "Укртатнафта" инициировала признание "Днеправиа" банкротом. Свою задолженность "Днеправиа" признала и решение суда о его подтверждении вообще не оспаривала.
Все указанные выше частные компании связывают с группой "Приват" и Игорем Коломойским.
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Источник: https://biz.censor.net/n3195866
Об этом написано в статье.
Українські олігархи - група осіб, що набула статків чи збагачується завдяки контролю влади в цілому або її гілок, непотизму, корупції та іншими нелегальними шляхами, яка з'явилася на економічній і політичній арені України після здобуття нею незалежності в 1991 році. Особи, які стали надбагатими не шляхом економічної діяльності, створення матеріальних цінностей чи росту промисловості, а через розграбування вже створеного іншими людьми національного багатства. Не слід плутати олігархів з бізнесменами, оскільки останні створили свій бізнес легальним шляхом та не завдяки своїм позиціям у владі, створивши конкурентноздатні компанії, що спроможні працювати у ринковій економіці.
Написан тогда ,когда Зеленский только намекнул ,что может пойти на выборы ,в феврале прошлого года ..
Многое обьясняет.И про ,,узника Женевского озера
Превратившегося в Демона Мертвого моря..,,
Выборы . Part 1.
Кондитеру везет и кто живет хорошо
Тот людей как и рэМ не ставит в ничто,
Мочит в БАНе и болезни для них ходят вместе
Нечего лезть на парапет чужой песне.
Ведь порохоботы это в основном мордовороты
Продажные подхалимы, барыги и абармоты,
Им умом понять людей мечты и страны
Это яд змеи принять и лишние заботы .
Все их хлопоты отомстить и пережить вчера,
Не допустить добра узника Женевского озера
Превратившегося в Демона Мертвого моря
Пожирающего ягоды одного злачного поля.
И если рудимент закончен коровой дойной
Погаснет свет над их жизненной платформой ,
Куда не плюнет президент проформой и реформой
Везде Валерьевича резидент с платформой томной.
Не лучше бойкие и зоркие ребята кума
Они отрада кремлевского подлого стада ,
Бойка-нисты ананисты этсЬ путинисты-популисты
Рябиновича часоточного сперли коллаборационисты.
И Юлефаны простофаны, нимфоманы
Рты пооткрывали и не увидели ,
Что все давно все там порешали
За нас с вами и с этими властями.
Забыв как часть страны без боя сдали
Днепровскую команду разогнали и предали
Весь центр и проход до Крыма удержавших
Одессу и мечту с морем для нас спасших.
И не зажавши из своего кармана деньги давших
На батальйоны пол-Украины без награды отстоявших,
Пока те пенсионерам и лохам лапшу проваривали
За наших юных павших и опытных, но не предавших.
И так появился и не запылился
Голобородько грозою явился,
Приснился он в вещем сне И.В.Ка
Для рывка по весне слегонца .
Она ведь может и хороша и горяча,
Но Батькивщина не может быть одна.
А Зеленофилы не строптивы и любимы
Но на выборы им лень идти и вилы.
И весна возьмет свое обновкой
Не обманешь ты ее фарцовкой.
Ляшковцы-махновцы, лжи продавцы
Продались Ренату как сивые овцы.
Которых смяли и помяли Гриценко-коки бодро зевая ,
И таская ганьбу носятся с флагами болезнь прогоняя.
Их антибиотик первого поколения взросления
Наверное подкаблучник 80-ого уровня прозрения.
А правда жизни - озарение, в чем сила брат ?
В терпении и недопущении грехопадения,
Ведь ложь как повесть и совесть ей не сват
Она не бьет в набат ,когда семьи закат.
А Гетьман Игорь Коломойский...
Он сам не предполагая ,располагает,
Игорь Коломойский наступает и спасает,
Как в четырнадцатом врага почуял не с добра,
Из олигархов первый встал -- таким он был всегда .
Но Украину Божий миг судьбы настиг
Простил он гоев пятилетний инфернал,
А нашего Героя лик он с бородой простил
Вселил ему лампады нежности посыл.
Луну ему от Солнца приоткрыл,
Ланиты побледнели.
Ведь люди есть и на Луне,
Семейства посерели.
Ослеплены они инертным дуче,
И Азазель постарел.
Но солнце часто светит стаду,
Танго Злу воссияло.
А у нас постоянно круговорот зла
Качает один мордоворот неспроста ,
Когда о нас Европа и весь мир забыли
Днепровцы Украину без награды защитили
Но Сила и благословение Богов его накрыли
Ведут и шепчут - ты смог тогда и сейчас
На десятом этаже пирамиды узреешь шваль,
В даль летит она быстрее дули как пуля.
От правды сермяжной олени и дохнут,
Там восьмисердечный ждет их и МВФ,
Копыта Сороса социопата почти уже там
А конфетным племенам и предателям - Мат.
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Рубрика: Вірші, Лірика
автор: В. Штефан.