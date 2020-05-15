Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Розничные сети 15 мая повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-50 копеек за литр, средняя цена по стране за сутки выросла на 27 копеек – до 8,61 грн/л.

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" повысила цены на 54-55 копеек – до 8,43–8,44 грн/л.

В сетях ОККО и WOG автогаз подорожал на 11 коп. и 29 коп. – до 9,10 грн и 9,47 грн/л соответственно.

На станциях "Параллель" и Marshal цена выросла в среднем на 50 копеек – до 8,99 грн и 8 грн/л соответственно.

Также на 5-30 копеек за литр стоимость выросла на АЗС AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", KLO, UPG, Chipo, SUN OIL и Motto.

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Как сообщалось, в начале мая оптовые цены на сжиженный газ перешли к росту.

8 мая компании KLO, "БРСМ-Нафта" и "Авантаж 7" повысили стоимость автогаза на 20 копеек за литр в столичном регионе.

Напомним, за апрель автогаз на АЗС подешевел на 2,07 грн/л, до средних по Украине 8,49 грн/л.