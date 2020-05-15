Oxford Eсonomics спрогнозировала падение ВВП Украины на 5,2%

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2020 году сократится на 5,2% с дальнейшим возвращением к росту на 3,6% в 2021 году.

Это прогнозируют аналитики Oxford Eсonomics, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Экономика по-прежнему способна вернуться к росту в среднем на 3-4%, когда основные промышленные потребители выйдут из рецессии, а низкие внутренние процентные ставки начнут стимулировать инвестиции", - поясняет Oxford Eсonomics.

Тем не менее аналитики отмечают сохраняющиеся риски длительного ослабления спроса.

Согласно прогнозу, среднегодовой курс национальной валюты в 2020 году составит 27 грн/$, тогда как в следующем году гривня девальвирует до 27,4 грн/$.

Дефицит текущего счета в этом году ожидается на уровне 3,5% ВВП, в 2021 году - 2,2% ВВП. Внешний долг Украины в 2020 году повысится до 89,8% ВВП с 87,5% ВВП в минувшем году, указано в материалах прогноза.

При этом учетная ставка НБУ будет снижена с нынешних 7,5% до 7% в апреле, а в 2021 - до 6,5% годовых, прогнозируют аналитики.

Согласно ожиданиям Oxford Eсonomics, экспорт товаров из Украины в нынешнем году снизится до $35,1 млрд с $46,1 млрд в 2019, а в 2021 году составит $42,5 млрд. Таким образом, прогноз падения экспорта в 2020 году - 23,8% по сравнению с показателем прошлого года.

Импорт товаров сократится на 29,6% в 2020, до $42,6 млрд по сравнению с $60,4 млрд в 2019, прогнозируют аналитики. Однако в 2021 году импорт товаров сократися восстановится до $52,6 млрд, указано в прогнозе.

Ранее аналитики Oxford Ecоnomics ожидали роста ВВП Украины в 2020 году на 3,3% ВВП.

Как сообщалось, Национальный банк Украины ухудшил оценку динамики реального роста ВВП Украины на 2020 год с 3,5% роста до 5% падения, однако улучшил ожидания роста в 2021 году с 4% до 4,3%.