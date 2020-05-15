Рада рассмотрит законопроект о выпуске платежных карт "Укрпоштой", – Смелянский

В случае принятия проекту закона №2788 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи банковскими услугами в Украине можно будет дополнительно охватить еще 40% населения.

Об этом рассказал генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский, представляя доработанный проект закона №2788, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"40% населения Украины сможет присоединиться к банковской системе. И для этого не нужно никаких вложений со стороны государства. Более того, в результате реализации проекта почтовых счетов государство еще и сэкономит миллиарды средств, которые ежегодно направляются на доставку пенсий, субсидий и социальных выплат", – отметил Смелянский.

По словам главы компании, соответствующий проект закона может быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады Украины уже на следующей пленарной неделе.

Проектом предлагается ввести систему почтовых счетов, ввести термин "почтовый счет". Также определяется перечень финансовых услуг, которые сможет предоставлять национальный "Укрпошта", среди них – открытие и ведение почтовых счетов, проведение расчетных банковских операций, выпуск и обслуживание платежных карт, привлечение средств физических и юридических лиц.

Смелянский подчеркнул, что Украина находится "в ужасном состоянии" в части доступа населения к банковским услугам. Так, по данным Global Partnership for Financial Inclusion, 37% населения Украины на сегодня не имеют банковских счетов. Кроме того, по информации НБУ, доля наличных расчетов в Украине составляет 56%.

"Только 6% территории страны покрыто зоной обслуживания банков", – подчеркнул глава "Укрпошты".

В индексе G20 "Финансовое охвата" от Global Partnership for Financial Inclusion, Украина занимает 68 место, после Уганды, по количеству банковских счетов. В целом такие счета имеет 62,9% населения стране в возрасте старше 15 лет. В то же время, в возрасте старше 60 лет банковские счета имеют только 45,9% украинцев.

Смелянский также обратил внимание на процесс уменьшения количества отделений в банковской системе Украины. В частности, за последние 12 лет банковская сеть в Украине сократилось на 63% – до 7 879 отделений. Зато сеть "Укрпошты" насчитывает 10 860 отделений.

Как подчеркнул Смелянский, почтовые отделения национального почтового оператора находятся в населенных пунктах, где никогда не было ни одного отделения банка. Причем "Укрпошта" годами предоставляет финансовые услуги, в доходах компании составляют почти 42%.

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Напомним, в 2017 году "Укрпошта" уже инициировала законопроект о расширении финансовых услуг, однако он так и не был принят.

Против соответствующих законодательных изменений выступал Нацбанк, указывая на наличие в Украине четырех крупных госбанков, суммарная доля которых после приватизации "Приватбанка" превысила 50% рынка.

В 2018 году главная почта страны получила лицензию таможенно-брокерской деятельности. В том же году НБУ предоставил "Укрпоште" лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

В января 2020 года в Верховной Раде повторно зарегистрировано законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно финансовых услуг в области почтовой связи (№2788).