Ведущий производитель электроники Apple отчитался о падении квартальной прибыли на 90%

Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple, сократил чистую прибыль на 90% в первом квартале 2020 года.

Согласно сообщению компании на Тайваньской фондовой бирже, ее чистая прибыль в январе-марте составила 2,08 млрд новых тайваньских долларов ($69,6 млн) по сравнению с 19,83 млрд долларов за аналогичный период годом ранее, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Эксперты, опрошенные Refinitiv, в среднем оценивали показатель на уровне 8,88 млрд тайваньских долларов.

Квартальная выручка Hon Hai снизилась на 12% – до 929,13 млрд тайваньских долларов.

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В марте Hon Hai предупредила о падении продаж в первом квартале на фоне закрытия ее предприятий в связи с пандемией коронавируса, но сообщила, что ожидает улучшения показателей по мере возобновления производства в Китае.

Акции Hon Hai подешевели на 1,4% по итогам торгов в пятницу. С начала 2020 года капитализация компании упала на 15,1% и составляет в настоящее время порядка 1,1 трлн новых тайваньских долларов.