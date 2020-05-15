Подконтрольное Коломойскому "Центрэнерго" включило второй газовый блок ТЭС

ПАО "Центрэнерго" после включения в работу газомазутного блока на Трипольской ТЭС включило такой ж блок на Углегорской ТЭС.

Об этом сообщил народный депутат Юрий Камельчук (фракция "Слуга народа"), присутствовавший на совещании в Минэкоэнерго, эту информацию также подтвердил источник Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"На сегодняшнем совещании в министерстве (энергетики и защиты окружающей среды, – ред.) представители "Центрэнерго" подтвердили, что включили еще один газомазутный блок – на Углегорской ТЭС", – сказал депутат.

По его словам, и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец обратила внимание члена дирекции "Центрэнерго" Сергея Колесникова на такие действия компании и отметила, что необходимо рассмотреть их с юридической точки зрения.

В то же время по словам источника агентства, который также был на совещании, Буславец заявила о намерении поднять этот вопрос перед премьером.

При этом источник утверждает, что закупки газа "Центрэнерго" для обеспечения работы на газе составляют 100 млн куб м в месяц.

По его словам, врио министра заявила о недопустимости перехода на работу на газомазутных блоках, учитывая профицит угля в 1,5 млн тонн и большие долги компании перед государственными шахтами, подчеркнув необходимость скорейших расчетов "Центрэнерго" по этим долгам.

Как утверждает источник, представители компании аргументировали свои действия экономической эффективностью работы газомазутных блоков.

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Как сообщалось, на совещании в Минэкоэнерго 8 мая стало известно, что ПАО "Центрэнерго" включило в работу газомазутный блок, начав закупки газа у ООО "Юнайтед Энерджи", которое также осуществляет поставку энергоресурсов предприятиям Игоря Коломойского.

В свою очередь и.о. министра энергетики Ольга Буславец подвергла критике такое решение ПАО "Центрэнерго".

Близкий к олигарху Игорю Коломойскому менеджер Владимир Потапенко также продолжает занимать должность и.о. гендиректора "Центрэнерго" спустя два месяца после решения Кабмина о назначении нового главы госкомпании.

Напомним, Кабмин ввел запретительные пошлины в размере 65% на энергетический уголь из Российской Федерации с 1 мая. Вместе с этим испытывает сложности со сбытом своего угля энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, который объявил о выводе в простой шахтеров крупнейшего угледобывающего предприятия "ДТЭК Павлоградуголь" с 20 апреля на фоне рекордных запасов угля на складах за последние 6 лет. Это позволит сократить расходы на выплату зарплат на 40%.