Госстат оценил падение ВВП в первом квартале в 1,5%

Реальный ВВП Украины в первом квартале 2020 года упал на 1,5% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Согласно данным Госстата, по сравнению с предыдущим кварталом сокращение ВВП составило с учетом сезонного фактора 0,8%. передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Нацбанк 23 апреля оценивал падение ВВП Украины в первом квартале в 0,5%, а Минэкономики 12 мая – в 1,2%.

Нацбанк прогнозирует ускорение спада во втором квартале до 11,3%. Согласно ожиданиям НБУ, в третьем квартале этого года падение экономики замедлится до 5,3%, а в четвертом – до 2,3%, в результате чего в целом за год ВВП сократится на 5%. Правительство ожидает падения экономики Украины в этом году на 4,8%.

Согласно данным Госстата, в четвертом квартале прошлого года рост ВВП в Украине замедлился до 1,5% с 3,9% в третьем квартале и 4,7% во втором. В первом квартале прошлого года экономика выросла на 2,9%, а в целом за минувший год - на 3,2% по сравнению с 3,4% в 2018 году и 2,5% в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует, что ВВП Украины упадет на 4,5% в 2020 году, но может восстановиться до 5% в 2021 году.

В свою очередь Нацбанк Украины ожидает падения ВВП на 5% в этом году и его восстановления в следующем на 4,3%, оценивая дефицит текущего счета в этом году в 1,7% ВВП и в 3,1% ВВП в следующем.

Аналитики J.P. Morgan оценили экономический спад в Украине на 5,1% ВВП в 2020 году при инфляции 3,7% с небольшим дефицитом текущего счета платежного баланса в 0,2% ВВП, говорится в обзоре от 5 мая.