США передали Украине помощь для зоны ООС на $25 миллионов

США передали Украине помощь на общую сумму $25 млн для использования в зоне Операции объединенных сил.

Об этом сообщило посольство США в Украине в Twitter, передает БизнесЦензор.

(1/2) Despite #COVID19, our security assistance to Ukraine continues! This week, the Office of Defense Cooperation received more than $25 million in night vision devices, thermals, radios, and medical equipment for Ukraine to use in the JFO zone. pic.twitter.com/e1F1yUZKuk