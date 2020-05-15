Минздрав не знает, сколько нужно средств для повышения зарплат медикам на 50%

Министерство здравоохранения планирует повысить заработные платы медицинским работникам до 50%. Уже сейчас ведомство делает соответствующие расчеты, чтобы согласовать их с Министерством финансов и с июля получить средства из государственного бюджета.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на ежедневном брифинге, передает БизнесЦензор.

"Наши медицинские работники должны получать справедливую заработную плату, а не ту, которую они получают сейчас. Именно поэтому у нас есть предложение по повышению заработной платы медикам до 50%. Планируем, чтобы это произошло уже с 1 июля. Это повышение множество раз обещалось и все время откладывалось, необходимо выполнить обещание и поднять престиж профессии врача", - подчеркнул Степанов.

Как отметил министр, повышение зарплат медикам состоится в рамках изменений в медицинской реформы. По его словам, уже сейчас Минздрав финализируют расчеты, для того чтобы согласовать повышение зарплат медикам с Министерством финансов.

Ранее Степанов заявлял, что для повышения зарплаты медикам необходимо дополнительно выделить из госбюджета 11 млрд грн