Зеленский снял санкции с российского бизнес-партнера Ставницера

Совладелец терминалов "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минудобрения" Алексей Федорычев исключен из списка физических лиц, к которым применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая ввел в действие президент Владимир Зеленский, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Федорычев был включен в санкционный список год назад решением СНБО и указом президента Петра Порошенко.

Санкции против бизнесмена включали блокирование активов (временное ограничение права пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом), противодействие выведению капитала за пределы Украины, а также отказ в предоставлении и отмене виз и применение иных запретов по въезду на территорию Украины.

Предприятия "ТИС-Зерно" и "ТИС-минудобрения", находящиеся в порту "Южный", в период нынешней эпидемии COVID-19 перечислили на борьбу с ней более 13 млн грн. Всего группа компаний "ТИС" в ответ на обращение президента Зеленского направила в Национальный фонд борьбы с коронавирусом более 50 млн.

Российский бизнесмен Алексей Федорычев постоянно проживает в Монако. Работает в Украине с 1993 года. Сфера деятельности: агробизнес, инфраструктурные проекты, торговый флот.

Группа терминалов "ТИС" – крупнейший стивидорный оператор в Украине, созданный 25 лет назад. В группу входят пять терминалов: "ТИС-Уголь", "ТИС-Руда", "ТИС-Зерно" и "ТИС-Минеральные удобрения" и "ТИС-Контейнерный терминал", контроль в последнем недавно получил один из крупнейших мировых портовых операторов DP World.

Среди акционеров групп также Андрей Ставницер и Егор Гребенников. Группа ТИС также владеет и управляет крупнейшей инфраструктурной сетью, включающей железнодорожную станцию.

В августе 2017 года суд арестовывал долю Федорычева в стивидорной компании "Трансинвестсервис" по требованию НАБУ. Детективы подозревали Федорычева в сговоре с экс-руководством ГПЗКУ в организации схемы по хищению зерна.