РФ обжаловала выплату $57 миллиардов бывшим акционерам ЮКОСа

Россия подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой потребовала отмены решения Апелляционного суда Гааги, обязавшего РФ выплатить 57 млрд долларов (52 млрд евро) по иску бывших мажоритарных акционеров компании ЮКОС.

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Москва сочла, что выводы Апелляционного суда "неправомерны и не обоснованы". Как полагают в Минюсте, суд "пренебрег многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования".

Бывшие акционеры компании, по мнению министерства, получили над ней контроль при помощи доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за ее приватизацию.

"Более того, офшорные "компании-пустышки", контролируемые российскими гражданами, фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику", - отмечается далее в заявлении.

Апелляционный суд Гааги 18 февраля вынес решение в пользу мажоритарных акционеров компании ЮКОС.

Разбирательство по делу длится с 2014 года. В июле третейский суд в Гааге единогласно удовлетворил иск бывших главных акционеров ЮКОСа - Veteran Petroleum Ltd., Yukos Universal Ltd. и Hulley Enterprises Ltd. Москва обжаловала это решение, но экс-акционеры компании обратились в суды ряда стран с требованием об аресте имущества.

В июне 2015 года во Франции и Бельгии был наложен обеспечительный арест на имущество, которое исполнители решения суда сочли российским.

В апреле 2016 года Окружной суд Гааги отменил судебное решение 2014 года, пояснив, что данное дело не находится в компетенции Гаагского арбитража.

В феврале 2020 года Апелляционный суд аннулировал это решение.

Вердикт Апелляционного суда очень тщательно обоснован и отвечает на все пункты, по которым Россия подвергала критике постановление третейского суда, отметила партнер международной юридической фирмы Morgan Lewis во Франкфурте-на-Майне Сабине Конрад.

"Теперь процесс снова вернулся на исходную позицию. Это означает, что истцы могут начать исполнять решение суда", - пояснила Конрад.