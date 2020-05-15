Потери урожая из-за неблагоприятной погоды превысят 350 тысяч гектаров

Из-за неблагоприятных погодных условий в период перезимовки озимых и вегетации яровых культур потери урожая сельхозкультур в Украине зафиксировано на общей площади 357,8 тыс. га.

Об этом со ссылкой на УкрАгроКонсалт сообщает БизнесЦензор.

В разрезе областей по потерям посевов лидируют Одесская и Николаевская области, где по последним данным гибель посевов зафиксирована на 28,3 и 22,7 тыс. гектарах соответственно.

Следом идут: Запорожская область – 6,75 тыс. га; Донецкая область – 6,69 тыс. га; Днепропетровская область - 6,43 тыс. га; Харьковская область – 6,15 тыс. га; Кировоградская область – 5,22 тыс. га.

В разрезе культур потери урожая в целом по стране составляют: озимая пшеница – 138,5 тыс. га; озимый рапс – 123,7 тыс. га; озимый ячмень – 89,7 тыс. га; озимая рожь – 26 га; горох – 2,03 тыс. га; сахарная свекла – 2,88 тыс. га; кукуруза – 2 га; горчица – 759 га; подсолнечник – 190 га.