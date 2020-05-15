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Кабмин предложил снизить "зеленый тариф" для солнечных станций на 25%

Кабмин предложил снизить

Предложенный правительством на состоявшихся 14 мая переговорах с инвесторами в альтернативную энергетику предполагает снижение "зеленого тарифа" для солнечных электростанций на 25%, для ветроэнергетических – на 12,5% без продления сроков действия этого тарифа.

Об этом свидетельствует проект предложенного Кабмином меморандума, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Производители электроэнергии из ВИЭ принимают условия добровольной реструктуризации без пролонгации срока действия договоров: для всех объектов электроэнергетики, производящих электроэнергию из энергии солнца – на 25%, для всех объектов электроэнергетики, производящих электроэнергию из энергии ветра – на 12,5%", – сказано в проекте меморандума.

Кроме того, сроки введения в эксплуатацию СЭС по "зеленому тарифу" предложено ограничить 1 июля 2020 года, ВЭС – 1 июля 2021 года. Те, кто введет свои объекты в эксплуатацию после указанных сроков, смогут принять участие в аукционах на квоты поддержки производства электроэнергии из ВИЭ.

Кроме того, в проекте указано, что ответственность за небалансы для производителей электроэнергии из ВИЭ, не согласившихся на условия добровольной реструктуризации, наступает уже с 2020 года, тогда как для согласившихся – с 1 января 2022 года.

При этом с 1 июля 2020 года ответственность за небалансы будет составлять 10%, с 1 января 2021 года – 50%.

Проектом меморандума также предусматривается бесплатное ограничение отпуска электроэнергии при диспетчеризации не более 150 минут в год.

Согласно закону "Об альтернативных источниках энергии", тариф для солнечных станций составляет 15,03 евроцента за кВт-ч (без местной составляющей), а ветровых – 10,2 евроцента. Для построенных в 2020 году станция предусмотрено снижение "зеленого тарифа" на 25%, однако большинство запланированных к строительству проектов суммарной мощностью более 5 ГВт успели подписать договор pre PPA (предварительный договор о продаже электроэнергии) по старому "зеленому" тарифу.

Читайте также: Украина не может оплачивать самый высокий в Европе "зеленый тариф", – Шмыгаль

Как сообщалось, накануне на встрече с представителями собственников ВЭС и СЭС премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в период кризиса в энергетической сфере страна не может себе позволить самую дорогую "зеленую" энергию в Европе.

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявляла, что меморандум о пересмотре условий с производителями по "зеленому тарифу" будет готов до конца недели, однако по итогам встречи с премьером стороны договорились продолжить его обсуждение в понедельник.

Напомним, единственный покупатель "зеленой" электроэнергии госпредприятие "Гарантированный покупатель"оценивает долг перед производителями из возобновляемых источников (ВИЭ) в более 12 млрд грн.

"Гарантированный покупатель" также должен 4,8 млрд грн "Энергоатому" и 166 млн грн – "Укргидроэнерго". При этом долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем", по его словам, превысил 17,1 млрд грн.

По данным НКРЭКУ, возобновляемая энергетика (ВИЭ) производит около 8% электроэнергии, но за счет высокого "зеленого тарифа" получает 26% всего денежного оборота рынка электроэнергии.

Автор: 

Кабмін (7720) вітряк (80) альтернативна енергетика (697) Зелений тариф (333) сонячна енергетика (246)


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Топ коментарі
+3
большинство запланированных к строительству проектов суммарной мощностью более 5 ГВт успели подписать договор pre PPA (предварительный договор о продаже электроэнергии) по старому "зеленому" тарифу

Тоесть станции еще не начали строить а договоры уже подписали отдав Ахметову в рабство миллионы людей. До жопы ето снижение в 25%. Когда страна погрузится в веерные отключения и развалится из-за етого вашего *зеленоготарифа* и Украина вынуждена будет вернуться просить помощи у Параши, чтобы нам продали уголь и свет тогда вы за головы начнете хвататься.
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15.05.2020 14:42
+3
*Гарантированный покупатель*- ето типо украинец лох, который пожизненно подписал договор *бери- или плати*? А где же рыночная економика? А кто спрашивал украинцев хотят ли они брать в рот у Ахметова? Чем Ахметов лучше того же Газпрома продававшего нам газ по такой же формуле *БЕРИ ИЛИ ПЛАТИ*?
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15.05.2020 14:46
+3
"зеленая" энергетика не имеет отношения к рынку, ни у нас ни в Европе. Это чисто политическая вещь, дойка бюджета. Но если в богатой Европе бюджет особо не страдает, то для бедных стран это катастрофа.
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15.05.2020 16:44
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Непонятно одно,как в условиях рыночной экономики,при наличии традиционных экологически чистых(АЭС и ГЭС)и дешевых источников энергии можно принимать " идиотские рознично-регуляторные" антиконституционные (ст13) законы 2018г,которые на деле оказались минами замедленного действия-последствия от принятия этой "экономической диверсии" мы наблюдаем сейчас? Правительство вынуждено разгребать тот антиконституционный геморрой,который и предназначался для наведения запланированного хаоса и разрухи в энергетике(прекрасно работающей при гос.регулировании балансов до 2018г). За 2 года по факту диверсанты-паразиты АО,ООО и пр "Рога с копытами" перехватили прибавочную стоимость гос.предприятий энергетики(АЭС,ГЭС и ТЭЦ) ,прикрыли вместе с НКРЕКП зловредную деятельность "троянского коня"- отдав ему на "харчевание" 30 млрд.суммы,предназначенные реальным хозяевам-АЭС,ГЭС и ТЭЦ. Как после этого может идти речь о каком-то "развитии",когда энергетику уже 2 года куча вышеперечисленных негодяев лупят экономическими "палками" по голове? Непонятна кадровая политика-зачем менять профессионалов на тупое "менеджерское" дерьмо,часы на трусы? Как по мне то если не привести законодательство в соответствии с Конституцией Украины и не отменить законы 2018г,то вся энергетика,а вместе с ней и экономика накроется медным "альтернативным" тазом.Печальный опыт развития "зеленой" энергетики в Германии и др.странах ЕС- учит,что этот "зеленый" лохотрон кроме вреда экологии и затратности-ничего не дает,именно поэтому немцы намучившись с этой лабудой плюнули и стали развивать тепловую генерацию. Всем добра.
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15.05.2020 14:28 Відповісти
Что за детский лепет? Типа никто не помнит, что Янык продавил этот законопроект через Раду для своего "партньора" Клюева? Когда Янык открыл этот ящик Пандоры, то из него вывалились все те проблемы, которые свалились нам на голову только сейчас.
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15.05.2020 15:06 Відповісти
У нас куча законопроектов,направленных на созидание никогда почему-то не рассматриваются. А вот "реформаторско-диверсионный" геморрой"-пожалуйста." 1. 14.03.2018г Национальная комиссия по регулированию энергетики утвердила 3 кодекса и 3 правила, которые необходимы для внедрения Закона Украины "О рынке электрической энергии"." 2. Нормативно-правовая база деятельности в энергетике включает в себя 30 нормативно-правовых актов ,первый из которых -Конституция Украины грубо игнорируется остальными 29- тью. Как в этом правовом искусственно созданном бардаке можно вообще разобраться? Там одно положение отменяет другое ,запутанно все так,чтобы любой кто попытается в них разобраться,изучив один закон за полдня,начинает изучать другой-а в нем все что он читал отменено и переписано заново,и все это будет отменено в следующем правовом акте или изменено на противоположное.Какой осел (или нет?) готовил эту кучу правового дерьма,в котором невозможно никогда разобраться и все это противоречит Конституции,здравому смыслу и является "уродцами неизвестной правовой природы" и должно быть отменено и переписано заново понятными для всех терминологиями в паре нормативно- правовых актах. 3 Как компенсация за все это "творчество" против энергетики есть заверение-https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/08/30/651138/ Электроэнергия для небытовых потребителей подешевеет на 20 копеек - Герус . Все хорошо,прекрасная маркиза........
30 АВГУСТА 2019, 21:25"3.
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15.05.2020 15:44 Відповісти
И что?
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15.05.2020 15:56 Відповісти
большинство запланированных к строительству проектов суммарной мощностью более 5 ГВт успели подписать договор pre PPA (предварительный договор о продаже электроэнергии) по старому "зеленому" тарифу

Тоесть станции еще не начали строить а договоры уже подписали отдав Ахметову в рабство миллионы людей. До жопы ето снижение в 25%. Когда страна погрузится в веерные отключения и развалится из-за етого вашего *зеленоготарифа* и Украина вынуждена будет вернуться просить помощи у Параши, чтобы нам продали уголь и свет тогда вы за головы начнете хвататься.
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15.05.2020 14:42 Відповісти
*Гарантированный покупатель*- ето типо украинец лох, который пожизненно подписал договор *бери- или плати*? А где же рыночная економика? А кто спрашивал украинцев хотят ли они брать в рот у Ахметова? Чем Ахметов лучше того же Газпрома продававшего нам газ по такой же формуле *БЕРИ ИЛИ ПЛАТИ*?
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15.05.2020 14:46 Відповісти
Гарантированный покупатель это государство, оно покупает по 5 грн и продает обычному украинцу по 1,60 грн
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15.05.2020 16:27 Відповісти
что с "разницей" в кредите -3, 40....- у "гарантированного покупателя єто государство" - і неї немае СВОЇХ Коштів - Грошей ... Це ВСЕ від ПЛАТНИКІВ в Бюджет....
Чи "заграница" та спекулятивні ОВГЗ 3-міс під 17-30 % "нам помогут"....
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15.05.2020 16:42 Відповісти
Ты только забыл, что ГОСУДАРСТВО (*гарантированный покупатель*)- ето мы с вами. Ето мы с вами платим Ахметову налоги. В етот тариф уплывают наши зарплаты и пенсии, наша медицина и армия, будущее наших детей. Просто власть делает так чтобы налоги разбить на разные бумажки чтобы не было видно сколько в реальности мы платим налогов и пошлин и тому подобного. В реальности если все подсчитать все поборы то украинец платит 90% от всего заработанного в общак, с которого кормятся власти и олигархи. Ето очень просто прикинуть, подсчитав какую зарплату получает украинец и скажем американец производя одну и ту же продукцию или делая одну и ту же работу.
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15.05.2020 17:12 Відповісти
"зеленая" энергетика не имеет отношения к рынку, ни у нас ни в Европе. Это чисто политическая вещь, дойка бюджета. Но если в богатой Европе бюджет особо не страдает, то для бедных стран это катастрофа.
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15.05.2020 16:44 Відповісти
Монобольшинство могло это сделать еще год назад!
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15.05.2020 15:45 Відповісти
Порошенко мог и не дарить беспредельные цены своему подельнику Ахметову
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15.05.2020 19:45 Відповісти
Зеленую энергетику нужно сделать дешевой!
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15.05.2020 16:41 Відповісти
вона і так не дорога- відносно до інших..., тому і називаеться "возобновляевая" - Сонце Світить - Вітер віе...
Інша справа хто стриже "зЄ-вати" в кишені...
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15.05.2020 16:43 Відповісти
нереально, при современных технологиях.
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15.05.2020 16:44 Відповісти
Нихрена они не снизят! С Ахметовым согласовали? Нет! А он не подпишет, поэтому никакого снижения и не будет...
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15.05.2020 19:12 Відповісти
Україна сама "екологічна" енергетика в світі, з одної сторони Ахметівські ТЕС без фільтрів із шлейфом диму на 50 км, з другої СЕС які завжди на повній потужності навіть в хмарну погоду, ВЕС в безвітряну...
Але не думаю що найдеться Україні людина яка попре проти того хто в 90-х з автоматом бігав по центру Донецька...
Що Петя напихав Ахмету зелених тарифів в 2018 р що ...
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15.05.2020 19:55 Відповісти
Бачу Зе влада хоче доконати дешеву атомну енергетику України на користь ахметки
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15.05.2020 22:25 Відповісти

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