Еще два крупных банка присоединились к программе льготных кредитов для бизнеса, – Минфин

"Райффайзен Банк Аваль" и "ТАСкомбанк" присоединились к государственной программе поддержки бизнеса "Доступные кредиты 5-7-9%".

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, соответствующие договоры о сотрудничестве с Фондом развития предпринимательства были подписаны 14 мая, передает БизнесЦензор.

Таким образом, участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" принимают уже 9 банков. В том числе четыре государственных – "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк" и "Укрэксимбанк". И пять коммерческих – "Райффазен Банк Аваль", "ТАСкомбанк", а также "Альянс банк", "Банк Львов" и ПУМБ.

Как сообщалось, Кабмин 29 апреля расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%", увеличив лимит для предоставление кредитов на рефинансирование существующей задолженности малого и среднего бизнеса.

Заемщики получают возможность рефинансировать свои действующие кредиты по ставке 3%, 5%, 7% или 9% годовых (в зависимости от категории кредита) на срок до 5 лет.

При этом устанавливается, что получить кредит с целью рефинансирования задолженности по кредитам, предоставленным украинскими банками, могут предприниматели с годовым доходом до 10 млн евро, тогда как в рамках госпрограммы другие кредиты предоставляются предпринимателям с годовым доходом до 100 млн грн.

Как уточнили в пресс-службе Министерства финансов, ограничивается только сумма государственной поддержки, предоставляемой субъекту предпринимательства, которая совокупно не может превышать за любой трехлетний период 200 тыс. евро.