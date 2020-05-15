Киев ограничит въезд грузовиков с 18 мая
Киев с понедельника, 18 мая, ограничивает въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта из-за сложной транспортной ситуации.
Об этом со ссылкой на пресс-службу КГГА сообщает БизнесЦензор.
Ограничения будут действовать утром - с 7:00 до 10:00 и вечером - с 17:00 до 20:00, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Поскольку в городе сложная транспортная ситуация, мы усиливаем контроль за въездом в столицу грузового транспорта. С понедельника, 18 мая, въезд крупногабаритного и большегрузного транспорта в город будет ограничен. Напомню, мы вводили такие меры, но контроль за ними недостаточен. Я обратился в полицию усилить эту работу", - сказал Кличко.
По его словам, это необходимо для стабилизации трафика в городе во время пиковой нагрузки на дороги столицы. Строгое ограничение будет действовать до полного восстановления работы общественного транспорта, когда на дорогах города станет меньше частного транспорта.
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