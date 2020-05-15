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Мощность украинских АЭС упала до исторического минимума, – Герус (обновлено)

Мощность украинских АЭС упала до исторического минимума, – Герус (обновлено)

14 мая был установлен исторический минимум общей мощности украинских атомных блоков, сообщил нардеп Андрей Герус.

Об этом Герус написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

После остановки третьего блока Южно-Украинской АЭС, сообщает Герус, общая работающая мощность атомных блоков украинских АЭС упала до 6780 МВт

"Общая работающая мощность атомных блоков упала до 6780 МВт, что составляет меньше, чем 49% от общей установленной мощности атомных электростанций. Это новый исторический минимум, такого никогда не было в истории Украины", - заявил Герус.

По данным Геруса, месяц назад атомные блоки вырабатывали мощность в 9150 МВт, что на 35% нынешних показателей.

"На остановку атомных блоков уже отреагировал и рынок - в последние дни цена электроэнергии выросла на 15%. Это и логично, чем больше ограничения конкуренции, тем выше цена. В то же время видим дополнительную нагрузку на угольных электростанциях (ТЭС), некоторые из которых работают на 3-5 блоках", - сообщил он.Мощность украинских АЭС упала до исторического минимума, – Герус 01

По данным Геруса, сегодня, 15мая, украинские атомные блоки работают на мощность в 7323 МВт, что составляет 53% от их общей установленной мощности.

Ровенская АЭС, работают все 4 блока:

- блок РАЭС-1 несет 446 МВт, использование на 101% мощности

- блок РАЭС-2 несет мощность 422 МВт, использование 96%, недогружено на 18 МВт

- блок РАЭС-3 несет мощность 434 МВт, использование 43%, недогружено на 566 МВт

- блок РАЭС-4 несет мощность 1003 МВт, использование 100%

Запорожская АЭС, работает два блока из шести:

- блок ЗАЭС-1 несет мощность 988 МВт, использование 99%

- блок ЗАЭС-2 несет мощность 1013 МВт, использование 101%

- остальные блоков ЗАЭС находятся в различного типа ремонтах

Южно-Украинская АЭС, работают все 3 блока:

- блок ЮУАЭС-1 несет 808 МВт, использование 81%, недогружено на 192 МВт

- блок ЮУАЭС-3 несет 604 МВт, использование 60%, но больше этот блок работать не может

- блок ЮУАЭС-2 в ремонте

Хмельницкая АЭС, работают два блока:

- блок ХАЭС-1 несет 1005 МВт, использование 100%

- блок ХАЭС-2 несет 600 МВт, использование 60%, недогружено на 400мВт

В разных стадиях ремонтах находятся 5 атомных блоков, общая недогрузка работающих блоков составляет 1170 МВт, сообщает Герус.

"Минимум половина из этого ограничения является надуманной. Более того, неделю назад "Энергоатом" нес мощность на 900 МВт больше - 8200 МВт - хотя за неделю ничего особенно в системе не изменилось, ни погода, ни потребление", - сообщил Герус.

Он также напомнил, что на украинских АЭС находится запасов ядерного топлива на 1,5-2 года вперед, и есть жесткий график дальнейших закупок ядерного топлива.

"Такая искусственная остановка блоков "Энергоатома" создает огромные риски и проблемы, а также усиливает зависимость энергетической отрасли от отдельных олигархических финансово-промышленных групп, что по моему мнению представляет угрозу национальной безопасности. Готовлю обращение в СБУ и СНБОУ по ситуации", - написал Герус.

Мощность украинских АЭС упала до исторического минимума, – Герус 02

Как сообщал БизнесЦензор, 15 мая энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после устранения замечаний.

НАЭК "Энергоатом", который ранее анонсировал вывод в резерв из-за балансовых ограничений энергоблока №3 Ривненской АЭС, теперь готовится к выводу с 10 мая энергоблока №6 Запорожской АЭС, свидетельствует письмо, направленное компанией главному диспетчеру НЭК "Укрэнерго".

На совещании у премьер-министра Дениса Шмыгаля 27 апреля рассматривался проект прогнозного баланса энергосистемы Украины. По результатам его рассмотрения, с учетом обозначенных в проекте прогноза показателей работы атомной генерации "Энергоатом" направил "Укрэнерго" доработанный оперативный график эксплуатации блоков АЭС в 2020 году.

В соответствии с обновленным графиком, блок №6 Запорожской АЭС будет находиться в резерве 98 суток – с 10 мая до 15 августа, блок №3 Ривненской АЭС – 87 суток – с 10 мая до 4 августа. В свою очередь, блок №2 Запорожской АЭС, выведенный в резерв 21 апреля, будет находиться в нем 71 сутки – до 30 июня.

Кроме того, предусматривается работа на сниженной мощности: блоков №3,4,6 ЗАЭС в декабре, блока №1 Южно-Украинской АЭС – с апреля до августа, блоки №2 и №3 этой станции – с августа до октября и с апреля до декабря соответственно. В свою очередь, блок №1 Ривненской станции будет работать на сниженной мощности с апреля по май и с июля по октябрь, энергоблок №2 РАЭС – с апреля до июня и с июля до октября. Первый блок Хмельницкой АЭС будет работать на сниженной мощности с мая до августа.

Указанные сроки будут оперативно корректироваться в зависимости от фактических уровней их нагрузки и с учетом ситуации в объединенной энергосистеме страны.

Как писал БизнесЦензор, "Энергоатом" остановит часть своей мощности ради дорогих "зеленой" и тепловой генерации.

атомна енергетика (326) Герус (268)


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Очередное достижение ЗЕ-команды.
НЕ первое, и НЕ последнее.
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15.05.2020 12:13 Відповісти
так ты ж это и проллоббировал, зеленая шлюха
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15.05.2020 12:15 Відповісти
Ета проститутка Герпис сдела все чтобы убитьнашу атомной енергетику а теперь пи---здит
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15.05.2020 13:11 Відповісти
Мало ему Ляшко по морде надавал.
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15.05.2020 13:58 Відповісти
Гера,ты пиши полную правду - в стране нет проблем с эергетикой,в стране есть проблема в мафиозо ахметкой,который ставит премьерами своих шестёрок и покупает президентов с потрохами.
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15.05.2020 14:39 Відповісти
Лицемер, сам только недавно качал эл.энерги с рашки, и если бы не рада продолжал и невысказывался. Ребята, а что вы будете делать когда к 25 году прийдется консервировать три блока, ресурсы исчерпаты, только на закрытие нужно 1.5млд.дол, а к 30 году понадобится 8млрд.дол? Тогда буде во все горло драть какой ВИЭ замечательный? Вы думаете тот кто сейчас настроил станции, делал их из соплей? Можно просто взять и ограбить инвестора и частника с его домашней сес? Твари
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15.05.2020 15:24 Відповісти
не только, мы этого инвестора еще свалим из страны возбуждённым УД, тока это не при фофке будет, но надеюсь до тех дат, што ты описал
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15.05.2020 16:29 Відповісти
зелене лайно
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15.05.2020 19:47 Відповісти

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