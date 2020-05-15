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Германия отказалась освободить "Северный поток-2" от газовых правил ЕС (обновлено)

Германия отказалась освободить

Федеральное сетевое агентство ФРГ отказалось освободить проект "Северный поток-2" от правил обновленной газовой директивы ЕС, требующей резервировать 50% мощности газопровода для независимых поставщиков.

В сообщении агентства указано, что "заявка Nord Stream-2 AG на освобождение от регулирования части "Северного потока-2" отклонена", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Регулятор пришел к выводу, что газопровод "Северный поток-2" не соответствовал критерию "завершение проекта" к 23 мая 2019 года, а законодательство Германии допускает освобождение от газовой директивы только для таких проектов.

Решение Федерального сетевого агентства ФРГ приветствовал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

"Приветствую решение Германии не выводить "Северный поток-2" из-под требований обновленной Газовой директивы ЕС. Такие действия регулятора демонстрируют преданность единым правилам ЕС, независимо от компании или страны. Со своей стороны, Украина и наша газотранспортная система остаются надежным партнером Европы в вопросе обеспечения транзита энергоресурсов", – сказал премьер.

В свою очередь в проектной компания газопровода "Северный поток-2" – Nord Stream-2 AG – заявили, что допускают обжалование этого решения в немецких судах.

"Апелляция возможна в течение одного месяца после принятия решения", – сказали в проектной компании.

Nord Stream 2 направил заявку в Федеральное сетевое агентство ФРГ об освобождении от норм газовой директивы в начале 2020 года. Теоретически возможность освобождения от регулирования предусматривается законодательством ФРГ, но распространяется только на газопроводы, которые были достроены до мая 2019 года.

Газопровод Nord Stream-2 достроен не был. В заявке акционерного общества приводился тот аргумент, что понятие "достроен" или "окончен" не нужно трактовать узко, но регулятору этого показалось недостаточно.

Как сообщалось, Европарламент 4 апреля 2019 года принял обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Nord Stream 2 ("Северный поток-2").

Среди главных положений директивы – разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

газопровід (1177) Газпром (2553) Німеччина (1874) Північний потік (1081)


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А сколько вони было от козломордых,-Германия не послушала Америку,она самодостаточна,Европа против США!...А как только Трамп вел новые санкции,то старушка Меркель, сразу наложила полные панталоны)))))
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15.05.2020 12:57 Відповісти
Меркель в стрингах ходит,то вы ее с Матвиенко и Терешковой перепутали.
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15.05.2020 13:59 Відповісти
Германия отказалась освободить "Северный поток-2" от газовых правил ЕС - Цензор.НЕТ 62
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15.05.2020 20:49 Відповісти
Еще одна много ходов очка в карму Вовочке.
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15.05.2020 13:57 Відповісти
Регулятор пришел к выводу, что газопровод "Северный поток-2" не соответствовал критерию "завершение проекта" к 23 мая 2019 года, а законодательство Германии допускает освобождение от газовой директивы только для таких проектов.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3195763

То есть, мы бы с радостью, но вы же не построили свою халабуду к сроку, а значит извиняйте. Практичность и соблюдение своих интересов во всём.
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15.05.2020 14:04 Відповісти
Германия отказалась освободить "Северный поток-2" от газовых правил ЕС - Цензор.НЕТ 5728
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15.05.2020 15:58 Відповісти
Что то вы теперь запоете,кацапки? Как видно, тут уже нечего рот открывать....Гробовое молчание....
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15.05.2020 19:03 Відповісти
У них рот занят, ну Вы догадались чем - (@уем великого пуйла, так что при всем желании петь они не смогут
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15.05.2020 20:41 Відповісти

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