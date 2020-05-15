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Экспорт зерновых превысил 52 миллиона тонн

Экспорт зерновых превысил 52 миллиона тонн

Украина с начала 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) и по состоянию на 15 мая 2020 года экспортировала 52,46 млн тонн зерновых и зернобобовых против 50 млн тонн за весь 2018/2019 МГ.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

К настоящему времени страна экспортировала 19,68 млн тонн пшеницы, 27,31 млн тонн кукурузы и 4,78 млн тонн ячменя.

По состоянию на 15 мая текущего года экспортировано также 306,3 тыс. тонн муки.

Как сообщалось, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% выше показателя предыдущего МГ.

експорт (3804) зернові (1149)


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