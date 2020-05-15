В Украине зафиксировано более 17 тысяч случаев коронавируса

В Украине зафиксировано 17 тысяч 330 случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МОЗ сообщает БизнесЦензор.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая", - сообщает министерство.

По состоянию на утро 15 мая поступило 1252 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала года поступило 43 тысяч 842 сообщения о подозрении на COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 674 случая;

Волынская область - 582 случая;

Днепропетровская область - 791 случай;

Донецкая область - 121 случай;

Житомирская область - 538 случаев;

Закарпатская область - 816 случаев;

Запорожская область - 356 случаев;

Ивано-Франковская область - 1188 случаев;

Кировоградская область - 437 случаев;

Киев - 2068 случаев;

Киевская область - 1094 случая;

Львовская область - 942 случая;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 228 случаев;

Одесская область - 712 случаев;

Полтавская область - 257 случаев;

Ровенская область - 1074 случая;

Сумская область - 158 случаев;

Тернопольская область - 1060 случаев;

Харьковская область - 757 случаев;

Херсонская область - 167 случаев;

Хмельницкая область - 222 случая;

Черновицкая область - 2600 случаев;

Черкасская область - 350 случаев;

Черниговская область - 96 случаев.