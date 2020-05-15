В Ривненской области каждый третий потребитель имеет долги за газ

Общий долг потребителей ООО "Ривнегаз Сбыт" в апреле 2020 года составляет почти 221,2 млн грн. Таким образом, каждый третий потребитель имеет долг за предоставленные услуги.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ООО "Ривнегаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

Введенный Кабинетом министров Украины карантин не освобождает от обязанностей по оплате услуг за фактически потребленный газ. Значительная часть населения получает наличными льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и обязана эти средства использовать по их целевому назначению.

"В соответствии с Постановлением КМУ № 211 от 11.03.2020 г. установлены соответствующие ограничительные меры, в частности, в части запрета прекращения предоставления коммунальных услуг на срок действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены, но никто не отменял обязанность платить за жилищно -коммунальные услуги. Мы с пониманием относимся к сложной ситуации сейчас в стране. Однако, просим всех наших клиентов рассчитаться за полученные услуги, а особенно обращаемся к тем, кто решил в период карантина вообще не платить за газ. За потребленный газ в любом случае придется заплатить, это должны помнить потребители. Поэтому мы советуем не накапливать долги и рассчитываться за услуги своевременно и в полном объеме", - рассказывает директор "Ривнегаз Сбыта" Леонид Кошельник.

Способствует своевременным расчетам - уменьшение цены газа. В апреле газ подешевел на 14%. Всего же за отопительный сезон стоимость газа снизилась на 42% по сравнению с прошлогодними ценами во время отопительного периода.

Компания напоминает, что создала возможности для того, чтобы потребитель рассчитался за газ, не выходя из дома. Сделать это можно через несколько онлайн сервисов -личный кабинет на сайте 104.ua и с помощью чат-бота 7104ua в Viber.