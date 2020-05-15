Южно-Украинская АЭС отключала на ремонт один энергоблок (обновлено)

Южно-Украинская атомная электростанция отключила блок №3 от энергосистемы страны для проведения планового ремонта.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАЭК "Энергоатом" сообщает БизнесЦензор.

"14 мая 2020 года в 17:51 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для устранения замечаний на электротехническом оборудовании главной схемы. При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было", – сообщает "Энергоатом".

"15 мая 2020 года в 00:15 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после устранения замечаний. Проводится постепенная нагрузка энергоблока", - сообщает НАЭК.

Оборудование первого энергоблока ЮУАЭС работает в заданном режиме. На втором блоке продолжается планово-предупредительный ремонт.

Как сообщал БизнесЦензор, НАЭК "Энергоатом", который ранее анонсировал вывод в резерв из-за балансовых ограничений энергоблока №3 Ривненской АЭС, теперь готовится к выводу с 10 мая энергоблока №6 Запорожской АЭС, свидетельствует письмо, направленное компанией главному диспетчеру НЭК "Укрэнерго".

На совещании у премьер-министра Дениса Шмыгаля 27 апреля рассматривался проект прогнозного баланса энергосистемы Украины. По результатам его рассмотрения, с учетом обозначенных в проекте прогноза показателей работы атомной генерации "Энергоатом" направил "Укрэнерго" доработанный оперативный график эксплуатации блоков АЭС в 2020 году.

В соответствии с обновленным графиком, блок №6 Запорожской АЭС будет находиться в резерве 98 суток – с 10 мая до 15 августа, блок №3 Ривненской АЭС – 87 суток – с 10 мая до 4 августа. В свою очередь, блок №2 Запорожской АЭС, выведенный в резерв 21 апреля, будет находиться в нем 71 сутки – до 30 июня.

Кроме того, предусматривается работа на сниженной мощности: блоков №3,4,6 ЗАЭС в декабре, блока №1 Южно-Украинской АЭС – с апреля до августа, блоки №2 и №3 этой станции – с августа до октября и с апреля до декабря соответственно. В свою очередь, блок №1 Ривненской станции будет работать на сниженной мощности с апреля по май и с июля по октябрь, энергоблок №2 РАЭС – с апреля до июня и с июля до октября. Первый блок Хмельницкой АЭС будет работать на сниженной мощности с мая до августа.

Указанные сроки будут оперативно корректироваться в зависимости от фактических уровней их нагрузки и с учетом ситуации в объединенной энергосистеме страны.

Как писал БизнесЦензор, "Энергоатом" остановит часть своей мощности ради дорогих "зеленой" и тепловой генерации.